Ludnay, Petrovai és Sisa hatása a besenyőtelki testnevelőre

Edző az edzőről, avagy ő gyakorolta rám a legnagyobb hatást. Sorozatunk újabb részében Uri József hálás szívvel gondol tanáraira és edzőire, akikre szakmai példaképként tekint.

– Ötven évvel ezelőtt a faluban a tanárokat és a papot övezte a legnagyobb tisztelet – kezdte a besenyőtelki testnevelő, edző. – Falusi gyerekként ezt nem is kellett belénk verni, magunktól is tudtuk, természetesnek vettük. Abban az időben nem volt olyan szervezett az utánpótlás, mint napjainkban, nem akadt annyi versenyzési lehetőség, ráadásul annyi ügyes, tehetséges gyerek volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni velük. Ehhez jött, hogy nagyon szerettek mozogni. Igazi hatás a középiskolai évek alatt ért, hajdani GMSZ-es diákként a birkózás mellett kötöttem ki, ahol nagyon tehetséges és jó társaságba kerültem az olimpiai bajnok Sike Andrissal, testvérével Sike Gabival, továbbá Kállai Sándorral, Szombathy Kálmánnal, Bartuska Józsival, valamint a nagyoknál Lakatos András, Sipeki József, Rácz János és Nagy József fémjelezte generációval. Az egri középiskolás években és talán egész életem során akkori edzőm, Ludnay József tette rám a legnagyobb hatást. Emberségével, humorával és lelkesedésével bármit elért velünk és bármit megtettünk érte. Oda voltunk a sugárzó személyiségétől. Nagyon értett a gyerekek nyelvén. Szerettem Kun Pista bácsit is, aki nagy szakmai tudással egyengette utunkat, de szorgalmával Szarvas József is jelentős hatást gyakorolt rám.

Uri József nyaranta a kisebb gyerekeknek tartott edzőtábort. Gyöngy Attila elmondása alapján tudja, hogy még ő is részt vett ezeken. Soha nem felejti első nemzetközi versenyét egy szovjet ifjú ellen, aki a kezdés után úgy nyakon vágta, hogy „beleállt” a szőnyegbe. A GMSZ-ben Csányi Barna volt a testnevelője.

– Rá ugyancsak szívesen emlékszek – folytatta a tréner. – Mindig kijártunk az NB I.-es kosárlabdacsapat mérkőzéseire szurkolni, ahol fergeteges hangulat uralkodott. Tiszta Amerika volt, abban az időben ugyanis csodaszámba ment, ha valahogy egy NBA-s meccset meg tudtunk nézni.

A jászberényi Tanítóképzőben „tesi speckolosként” a testnevelés tanszék tanáraitól (Sebők Tamásné, Huszárné Medve Mária, Szőke Péter, Ugrin György) remek alapokat kapott, amelyeknek az egri tanárképző testnevelés szakán nagy hasznát vette. Abban az időben már a futball és az atlétika került előtérbe nála. Egerben aztán újra kiváló pedagógusok vártak rá.

– Legnagyobb hatással Petrovai József és Galambos Sándor volt rám, akik humánus hozzáállásukkal, életvidám természetükkel, pozitív letszemléletükkel és jó indulatukkal emelkedtek ki – emelte ki Uri József. – Nem felejtem Rátkai Pista bácsit sem, aki régivágású úriemberként vezényelte le a tornaedzéseket, tanórákat és vizsgákat is, hisz mindig öltönyben feszített. Nagyon jó szívvel gondolok vissza Szilva Jánosnéra, Rákos Etelkára, Sütő Lászlóra és Cseh Kálmánra, a fiatalabb generációból pedig Seres János (ő fölöttem járt a GMSZ-ben) és Hajdú Pál nevét kell említenem. Tanáraimmal a diplomázás után is nagyon emberi, baráti volt és maradt a kapcsolatom. Galambos tanár úrnak például még az unokáját is tanítottam úszni. Ha jól tudom, ma már ő is testnevelő.

Az UEFA B licences végzettséggel rendelkező besenyői szakember hosszú ideig edzősködött a labdarúgásban, ahol Sisa Tibortól tanulta a legtöbbet.

– Tudása, közvetlensége, intelligenciája, széles látóköre, ízes tájnyelve, nyelvtudása és a hozzáállása egyszerűen lenyűgözött. Ezen a területen dr. Mezey György, Bicskei Bertalan és Csuhay József volt rám a legnagyobb hatással. Megettem kenyerem javát és visszagondolva, ezek voltak életem legszebb évei. Én, aki faluról kerültem be és évekig még a városban is mindenkinek köszönni akartam, mert nagyanyámtól ezt tanultam, ezt sulykolta belém. Egykori tanáraimra nagyon jó szívvel gondolok vissza és Isten áldását kérem rájuk. Azokat, akiket említettem, nagy szakmai tudással rendelkeztek, megkövetelték, amit meg kellett, de igazi nagybetűs emberek voltak, nálam emberségből jeles osztályzatot kaptak. Sajnos mindenkit nem tudtam felsorolni. Hálás vagyok azért is, hogy az első 30 évben olyan gyerekekkel volt közös utam, akik sikeressé váltak a sport területén is. NB-s szintű focistákkal dolgozhattam, akik közül korosztályos válogatottak is kikerültek. Velük a mai napig jó kapcsolatban vagyunk. Lezárult egy korszak, soha nem gondoltam, hogy én még buktatni fogok testnevelésből. Sajnos beköszöntött egy új világ – zárta szavait Uri József.