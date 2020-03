Madridi helyzetjelentés: a füzesabonyi tréner szerint nagyon rossz a helyzet

– Nagyon nagyon súlyos a helyzet – felelte Tóth-Zele József, Butragueno, Michel és Martin Vasquez hajdani edzője madridi lakásából szemléltetve a spanyol állapotokat, ahol több mint 3500 újabb koronavírus-fertőzést igazoltak az elmúlt huszonnégy órában. Ezzel az eddig kiszűrt betegek száma meghaladta a 28 ezer ötszázat. – Az elmúlt napokban határozott intézkedéseket hozott a kormányzat, ugyanis lakhelyelhagyási tilalom lépett életbe, ami azt jelenti, hogy a házból sem szabad kimenni. Csak az mozoghat az utcán, aki munkába megy vagy munkából jön, élelmiszert vásárol és/vagy a gyógyszertárba muszáj mennie. Az üzletek egyébként is zárva tartanak.

A hispánoknál a betegség halálos áldozatainak száma 394-el nőtt egy nap alatt, összesen 1720-an veszítették életüket. A gyógyultak száma is növekedett, már 2575-en épültek fel.

– Az köztudott, hogy az idős korúak különösen veszélyeztetettek, a feleségemmel együtt közéjük tartozunk mi is, akik már 80 év fölött járunk – tette hozzá Tóth-Zele József. – Mi magunk is becsületesen betartjuk az előírásokat vagyis az otthonunkban maradunk. A bevásárlást a külföldről hazatért fiam segítségével oldjuk meg, ő segít nekünk ebben. Egyelőre optimistán tekintek a jövő elé, azzal együtt is, hogy úgy tudni, nálunk egy-két hét múlva érhet a csúcsra a megbetegedések száma. Ha jól hallottam, Magyarországon ettől még távolabbi a zenit elérésének időpontja. Mindenesetre arra biztatok magam is, aki csak teheti, maradjon otthon!

Megköszönve az érdeklődést, a koronavírus-fertőzés szövődményeiben 76 éves korában elhunyt Lorenzo Sanz, a Real Madrid volt elnöke is szóba került Tóth-Zele Józseffel beszélgetve.

– Gyászolja őt a klub minden tagja és szimpatizánsa. Tesszük ezt úgy, hogy majd a gyászszertartáson nem lehetünk jelen, mert a temetéseket szűk körben kell tartani, miközben az egyéb rendezvényeket, így például az esküvőket halasztják. A templomok ajtajai nyitva állnak, de istentiszteletet nem tartanak – mondta.

Sanzot néhány nappal ezelőtt magas lázzal vitték kórházba, majd kimutatták a szervezetében a koronavírust. Állapota már akkor is súlyos volt és a kora miatt a kiemelten veszélyeztetettek közé tartozott. Az elhunyt vezető 1995 és 2000 között irányította elnökként a Real Madridot, regnálása alatt a királyi gárda két Bajnokok Ligáját nyert. Apósa volt a fővárosiak korábbi játékosának, Míchel Salgadónak, aki a lányát, Malulát vette el feleségül.

Az AC Milan a hivatalos honlapján kiadott közleményben jelezte, hogy a klubikon, jelenleg a milánóiak sportigazgatójaként dolgozó Paolo Maldini és fia, Daniel koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.

Előzőleg a Juventus argentin sztárja, Paulo Dybala is bejelentette, hogy elkapta a vírust. Marouane Fellaini, a Santung Luneng belga válogatott futballistája Twitter-oldalán erősítette meg: pozitív lett a koronavírustesztje.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020