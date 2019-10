Magyar Kupa: Kőnig Antónia végzett a legelőkelőbb helyen

A Flexi-Team Aerobik Klub kétnapos viadalán 24 egyesület 333 alakulata küzdött a döntőbe jutásért, érmekért, helyezésekért.

Negyedik alkalommal rendezett Aerobik Magyar Kupa fordulót Nyíregyházán a Flexi-Team Aerobik Klub. A kétnapos viadalon 24 egyesület 333 alakulata küzdött a döntőbe jutásért, érmekért, helyezésekért. Az első versenynap egyik különlegességének számított az értelmi fogyatékkal élő tornászok előadása. Deák Edina edző vezetésével Figeczki Márta és Sztahó Anikó mutatott be egy speciális olimpiai versenygyakorlatot. A házigazda Flexi-Teamnek komoly tervei vannak velük a jövőben, erősíteni kívánják az egyesület társadalmi szerepvállalását, így Egerben számukra is biztosítanak edzési, felkészülési és versenyzési lehetőséget. Az ünnepélyes díjátadás során olyan példaképekkel találkozhattak a fiatalok, mint az olimpiai bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok tornász Guczoghy György és az aerobik sportág kiválóságai, így Hegyi Dóra, Bali Dániel, Farkas Balázs és Mazács Fanni.

A résztvevőknek Magyar D. Judit, a Flexi-Team Aerobik Klub elnöke köszönte meg a közreműködést, külön kiemelve a szülők és aktívák áldozatvállalását. Tették ezt mindamellett, hogy a Flexis gyerekek is versenyeztek, méghozzá két város, Nyíregyháza és Eger színeiben, Magyar D. Anna és Magyar D. Judit felkészítésével.

Aerobik Magyar Kupa, 3. forduló

A Flexi-Team Aerobik Klub egri versenyzőinek eredményei

Basic UP2 egyéni: 4. Kőnig Antónia

Challenge UP1 csapat: 6. Gruber Léda Ajsa, Győrfi Brenda, Lutherán Tünde, Szabó Bettina

Challenge UP3 csapat: 6. Bodnár Eszter, Hajmási Hanga, Kolossváry Alma, Sas Lili, Simon Nóra

Basic UP2 trió: 10. Gulyás Fanni, Neufeld Nóra, Kőnig Antónia

A Magyar Kupa döntőjét november 9-én a budapesti Folyondár Sportközpontban rendezik.