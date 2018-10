Makláron a Ferencvárossal avatják a világítást

Újabb állomásához érkezett a létesítmény fejlesztése.

Október 14-én, vasárnap 18 órai kezdettel Maklár SE felnőtt–FTC Öregfiúk mérkőzéssel avatják a maklári Adler Sándor Sporttelepen elkészült pályavilágítást. Az újabb fejlesztés részleteit a klub elnöke osztotta meg a heol.hu-val.

– Örömmel jelenthetjük, hogy a jövő héten ünnepélyes keretek között gyúlnak ki a fények a center pályánkon, ahol 350 lux fényerő világítja meg a játékteret – magyarázta Szerencsi Tibor. – A Magyar Labdarúgó Szövetség, a helyi önkormányzat és a klub közös projektje 35 millió forintból valósult meg. Ugyancsak szívderítő, hogy a jeles alkalomra sikerült megnyerni az FTC szeniorjait, akik Bánki József vezetésével – később pontosítandó kerettel – játszanak a megyei I. osztályban szereplő csapatunk ellen. Később akár esti bajnoki meccsre is sor kerülhet a sporttelepen, a lehetőség immár adott erre, az viszont egészen biztos, hogy ez nem az idén lesz. A fejlesztések sorába jól illeszkedik a most elkészült programelem, amelyet az öltöző korszerűsítése, kisméretű műfüves pálya-, és lelátóépítés előzött meg, de büszkék lehetünk a digitális kivetítőnkre is. A jövőben az edzőpályánk minőségét igyekszünk majd javítani.