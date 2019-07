Makláron bőven akadtak hiányzók a Tárkány ellen

Egerből két játékost is igazolt a Szabó András irányította együttes.

Hét közben a makláriak az Egri Sportcentrum SE csapatával játszottak és győztek 3–1-re. A Szabó András irányította hazaiak Tiszolczki László távollétében egy meccsre kölcsönkapták Sütő Márkot soros ellenfelüktől, a felsőtárkányiaktól. Igaz, a maklári együttes nemcsak kapusát nélkülözte, további hiányzók (Vojtekovszki, Szőllősi, Kovács I. Z.) is akadtak, míg Palágyi Milán (Eger SE) később csatlakozik a kerethez, amelyhez Ötvös Ottón (Felsőtárkány) és Noszek Gáboron (Egri Sportcentrum SE) kívül bükkzsérci fiatalok is kerültek. Apropó, Noszek! A 23 éves szélső az Egri FC, majd a Mezőkövesd után Ausztráliában is megfordult, méghozzá az Albany Creek Excelsior FC csapatában, ahonnan hazatérve erősítette a Sportcentrumot.

Felkészülési mérkőzésen:

MAKLÁR–FELSŐTÁRKÁNY 0–2 (0–2)

Maklár. V.: Varga László.

MAKLÁR: Sütő M. – Farkas Cs., Bánka, Besenyei R., Ötvös – Trembeczki – Bernát, Noszek, Utasi, Pusztai – Lakatos A. Cserék: Takács D., Parádi, Kovács II. Z., Szabó V.

FELSŐTÁRKÁNY: Bajzát D. – Pelyhe K., Kálmán R., Csák K. (Nagy Z.), Kozma (Nyeste) – Sebe A., Sebe M., Kollár, Jacsó – Kálmán J., Sütő B.

GÓL: Kozma, Sebe A.