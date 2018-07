Marczisnak volt visszaút az infúzió után

Teljesítette a 29. ExtremeMan Hosszútávú Triatlon Bajnokságot.

Tíz óra versenyzés után szüksége volt ugyan sóoldatra Marczis Dávidnak és emiatt két és fél óra „kiesett”, de a Hegyalja 2050 nevű klub 26 éves ostorosi versenyzője teljesítette a 29. ExtremeMan Hosszútávú Triatlon Bajnokságot. Vasember lett Nagyatádon.

– A 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló táv csak a legfelkészültebbeknek való. Számított rá, hogy ennyire nehéz lesz?

– A lényeget az jelenti, hogy teljesítettem – válaszolta a Marczis Dávid. – Felfoghatatlan érzést volt, amikor 14:25:37 óra múltán célba értem. Ez még jobb is lehetett volna, de hozzáadódott két és fél óra kiesés. Mindez azonban most már másodlagos.

– Hogy indult az „év leghosszabb napja”?

– Ágyúdörgéssel, ami 7.30-kor megadta a jelet. Az úszás elején elég nagy pofozkodás zajlott, de 500 méter után nagyjából mindenki megtalálta a maga sorát. A terv 1:10 óra volt, vagyis a 1:07:18-as idővel ezen belül zártam.

– A kerékpározás is ilyen simán ment?

– A táv egy 75 km-es és három 35 km-es körből állt, ahol az utolsó etap már nem volt éppen az ínyemre, mert már inkább futni mentem volna. Megúsztam defekt nélkül, amiért hálás vagyok az égieknek, ugyanis nem kellett levágni egy Forma–1-es kerékcserét. Végül 6:07 óra alatt tekertem le a 180 km-t, ami picit kívül esett az előzetesen kitűzött hat órán.

– Ezek után már „csak” a 42,2 km futás maradt hátra. A maratoni távnak milyen taktikával vágott neki?

– Viszonylag lassabban kezdtem és próbáltam egyenletesen futni. Az Ironmanre azt szokták mondani, hogy egy 12 kilométeres futóverseny, amelyre 3800 m úszással, 180 km kerékpározással és 30 km futással melegítünk.

– Ez elmondva is meglehetősen nehéznek tűnik…

– Végrehajtani annál inkább! Nekem az ötödik körben jött a dráma. A gyomrom elkezdett vacakolni, egyre több gyaloglás következett. Annyira rosszra fordult a helyzet, hogy a hatodik kört már végig sétáltam. Eléggé bepánikoltam. Süvöltős Bence azt javasolta, hogy ne hányjak, ám nem bírtam, muszáj volt… Azután kicsit jobban éreztem magam, de futni továbbra sem tudtam. Kicsit kezdtem szédülni, egyre többször férkőzött a fejembe a feladás gondolata. Minden lépés egyre nehezebb ment, majd le is kellett ülnöm a szurkolói, frissítő zónában a szüleimnél. Tudtam, ez mit jelent. Lássuk be, innen ritkán van visszaút.

– Mi hozta meg a fordulatot?

– Némi jegelés után megszületett bennem a gondolat, hogy sóoldatra van szükségem. Akkor teljesen összetörtem. Tíz óra versenyzés után fáradtan ott ültem a porban, és csak azt láttam, ahogy a többiek futnak. Pokoli érzést jelentett! Aztán lefektettek, bekötötték az infúziót, hozzátéve: sok jóra ne számítsak a mai nappal kapcsolatban. Két óra alvást követően anyukám közölte, hogy már a második adag csepeg. Ugyanakkor óriási vágy volt nemcsak a fejemben, a testemben is. Igen, kimegyek, befejezem azt a két kört és Ironman leszek. Először bolondnak véltek, ám látták, hogy nem tudnak lebeszélni. A 10 kilométer a menny és a pokol között mozgott. Ha kis sétával is, de végül letudtam. Amikor pedig a befutóra fordultam és láttam, hogy feszítik a szalagot, akkor csodálatos érzést kerített a hatalmába. Beértem. Ironman lettem!

– Az nem is kérdés ezek után, hogy megérte-e a sok fáradozás, a rengeteg munka.

– Valóban nem kérdés. Ettől fontosabb a hála. Köszönöm a lehetőséget, a frissítést, a biztató szavakat, a szurkolást, a triatlonozók közé történt befogadást, egyszóval mindent, különösképpen szüleimnek. Továbbá gratulálok minden megyénkbeli teljesítőnek! Az út maga a cél és ezen végigmentem, végigmentünk.