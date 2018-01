Markazon disznóvágás után csizmás foci

Szájber gyerek és társai a pálya mellett.

– A többiek csak később jönnek, de a derékhad már itt van – mutat körbe Budai Gábor.

A Markaz FC elnöke usankában a fején, alaposan beöltözve lót-fut, bár az alaposan előkészítésnek hála, minden megy a maga rendjén. A Visznekről vásárolt disznó (fiatalabb korában: vett malac) már békésen pihen a betonnégyzeten. Értő kezek perzselik a szőrt, a szín alatt asszonyok sürögnek, a klub-felirattal ellátott meleg kabátban szorgoskodó ifjak pedig hol a zenedét kezelik, hol a friss kávét kortyolják. Nem idegen a helytől a pálinka se, és a pintérek nyilván ennek bevételezése után adnak ki mindent magukból.

A játékos-edző sztárallűröktől mentes. Szabó Zsolt megtanulta, miként kell úgy a munkához állni, hogy oda is férjen. Pakolja a gáztűzhelyt, segít a konyhában, készíti elő a folytatást. Jövő héttől pedig vezeti az edzéseket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Hagyományosan a disznóvágás jelenti az alapozás kezdetét, ahol az együttlétet délután csizmás futballal tesszük még emlékezetesebbé – mondja Budai, akivel közben gyepre lépünk, hogy meg tudja mutatni, mitől csíkos a játéktér. – Az öntözőberendezés kiépítése miatt láthatók még ezek sávok, amelyeket többször is felül vetettünk, és reméljük, előbb vagy utóbb megerősödik a fű. A klubépület felújítására nyertünk pénzt, pontosabban megkaptuk a lehetőséget, most azon dolgozunk, hogy ezzel élni is tudjunk. A tavaszi idényig nyolc meccs vár ránk és persze edzések sora, hogy aztán felkészülten vágjunk neki az idénynek. Az Eger SE II ellen jó lenne itthon játszani, mert úgy érzem, azon a mérkőzésen sok múlik majd.

A leölt sertés feldolgozásáért felelős személyeken viszont nem múlik semmi. Szakértő kezek alatt tisztul a főszereplő, aki bár aktív részese nem lehet a rendezvénynek, testével és minden belsőségével hozzájárul ahhoz, hogy a Markaz FC közössége még inkább erős legyen.

Az autóba ülve épp megszólal a Kistehén zenekar Szájber gyereke, de a helyiek e nélkül is jól tudják, hogy a Mátrától magasabb a Tátra, ők pedig már megpróbálnak nem nézni hátra.

Az élet úgyis gyorsan lepereg.