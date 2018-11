Máté Balázs dupla duplával szárnyalt

Továbbra is az élmezőnnyel tarthatnak az egyetemisták.

A férfi NB I. B Zöld csoportja 7. fordulójának mérkőzésén:

EKE-EGER-KOK–KTE-DUNA ASZFALT U23

80–61 (15–12, 20–21, 19–19, 26–9)

Eger, Eszterházy csarnok, 100 néző. V.: dr. Mészáros, Lengyel, Sörlei.

EKE: MÉSZÁROS B. 12, Megyes, Pomázi 8/6, MÁTÉ 28/3, VARGA I. 8. Cs.: Veres D., Szabó G. 3/3, Kiss B. 6/6, Ungi 2, Papp B. 8/6, Steier 4, Horváth R. 1. Edző: Váczi Péter.

Az egriek tizenkettese, Máté Balázs 28 ponttal és tíz lepattanóval zárt, vagyis dupla duplával, ezzel a teljesítménnyel pedig abszolút rászolgált az összecsapás embere címre.

VÁCZI PÉTER: – Tudtam, hogy nem lesz egyszerű feladatunk, és ez egészen a végjátékig így is történt. Nem akarok nagyképűnek tűnni egy tizenkilenc pontos győzelem kapcsán, de úgy érzem, közepesen játszottunk. Voltunk mi már ennél jobbak, igaz, rosszabbak is, mindenesetre tavaly akkor játszottunk jól, amikor elértük a nyolcvan pontot. Fontos volt ez a győzelem abból a szempontból, hogy így továbbra is az élmezőnnyel tartunk, hiszen egy vereséggel beragadhattunk volna az alsó régióba.

KÖVETKEZIK: DEAC U23–EKE-Eger-KOK, november 14., szerda, 18.00.