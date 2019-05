MEFOB: a papírforma nem gyűrűdött az egri egyetemistáknál

Az élvonalbeli rutint kamatozott Győrben.

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) győri hatos döntőjének fináléja végén az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) csapatát köszöhették győztesként. Az egriek az első helyért kiírt aranymeccsen a Pécsi Tudományegyetem csapata ellen 39–22-es győzelmet arattak. Előtte a Károli egyetem (44–22) és Szegedi Tudományegyetem (57–29) két vállra fektetése sem okozott gondon a gárdának.

– Papírforma torna volt ez nekünk, és nagy gólkülönbségű győzelmeket is sikerült aratnunk, de úgy vélem, kellőképpen komolyan vettük az egészet, és magabiztosan szereztük meg az első helyet – értékelt a döntő után az EKE vezetőedzője, Debre Viktor. – Sokkal többet nem is tudok, vagy akarok erről mondani, mert mi az NB I-ben játszottunk, a többiek meg alacsonyabb osztályból érkeztek. Egyébként annak ellenére is azt mondom, hogy nekünk így kellett teljesítenünk, hogy elég foghíjas kerettel érkeztünk, de akik itt voltak tőlünk, azok nagyon jó szintet képviseltek, és kihozták magukból a maximumot.

A MEFOB-döntő végeredménye

1. Eszterházy Károly Egyetem, 2. Pécsi TE,

3. Testnevelési Egyetem, 4. Szegedi TE, 5. Károli

Gáspár Református Egyetem

Különdíjak

Gólkirálynő: Borbély Márta (EKE) 35 góllal

Legjobb kapus: Győrffy Alexandra (EKE)

Legértékesebb játékos: Szűcs Dalma (Szegedi TE)

Legjobb edző: Debre Viktor (EKE)