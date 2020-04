Megható gesztussal lepték meg az egri futballisták az idős szurkolókat (videó)

Az ÖREGriek elnevezésű, az Eger SE-t Támogatói Baráti Kör 65 év feletti tagjai ajándékcsomagot kaptak az NB III-as gárdától.

– Borzasztó ez az egész helyzet, de nem tudunk mit csinálni. A kertes háznál mindig akad munka, máshová meg nem járunk. Maradunk itthon, vigyázunk magunkra, és várjuk, mikor mehetünk újra meccsre, mert az nagyon hiányzik, mint ahogy a csapat és szurkolói közösség is – mondta Virág László. Az ÖREGriek elnevezésű, az Eger SE-t Támogatói Baráti Kör 65 év feletti tagjának dr. Sashalmi Árpád, a ÖREGriek fiatalabb „tagozatának” képviselője adta át az ajándékcsomagot, amelyet az Eger SE NB III-as csapata ajánlott fel a drukkereknek. A kezdeményezés Vitányi Lászlótól eredt. A klub szakmai igazgatója a Titánium Alapítványnak köszönhetően képezte a „jótékonysági alapot”, amelynek bővítéséhez a labdarúgók és a stáb tagjai anyagilag hozzájárultak.

A tartós élelmiszert és egyéb fogyasztási cikkeket tartalmazó ajándékcsomagokat szombat délelőtt az Eger SE nevében Harmati Péter operatív vezetővel az élen vették át az ÖREGriek képviselői. A röpke összejövetelen a csapat részéről Vitányi László, Sütő Szilárd vezetőedző, játékosként Debreczeni Dávid, Gresó Mátyás, Farkas Krisztián, Kovács Dávid, Révész András, valamint Asztalos Péter gyúró jelent meg a Szentmarjay stadion előtt.

– Köszönet illeti a játékosokat, mert az adományhoz a labdarúgók felajánlásaira is szükség volt. Ebben a gesztusban is megmutatkozik, hogy remek társaságról van szó, akik ezzel fejezik ki nagyrabecsülésüket a lelkes szimpatizánsoknak az éves, évtizedes szurkolásért. Nagyon számítunk rátok a folytatásban is, sőt, a segítségnek, az összefogásnak még jelentősebb szerep jut, ha véget ért a járvány miatti krízis – emelte ki Harmati Péter.

A drukkerek nevében Csengeri Csaba volt hálás a csapatnak, kiemelve, hogy rájuk a később is lehet számítani és ebben az akcióban csak közreműködőként játszanak szerepet. A csomagokat ugyanis ők – vagyis dr. Csanádi Péter, Hegedűs Tibor és dr. Sashalmi Árpád – juttatták el idős társaiknak.

A csapatkapitány, Debreczeni Dávid a heol.hu-nak elmondta, hogy az egyéni edzést szorgosan végzi, miközben a cserépfalui családi háznál a felújítási munkálatokban is aktív szerepet vállal.

– Most ez is jobban belefér, mármint az otthon csinosítása és kerti munka is akad bőven. A panelben élőket nagyon nem irigylem, nekik fokozottan nehéz lehet ez az időszak – emelte ki Debreczeni.

Portálunk érdeklődésére Harmati Péter közölte, hogy a klub alkalmazottaival leültek egyeztetni, és valamennyien tudomásul vették a csökkentett üzemmód miatt meghozott döntéseket. Ennek részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra.