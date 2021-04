Meglesz-e Tari 200. gólja?

Kiváló formában lévő, azonos pontszámmal rendelkező élcsapatok találkoznak egymással a megyei I. osztályú bajnokság 21. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén. Esélylatolgatásra hazai részről 34 éves rutinos középpályást, a vendégek oldaláról 19 esztendős jobbszélsőt kértünk.

Vasárnap, 17.00:

HERÉD LC (3.)–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (2.)

Heréd, Markó Ferenc Spt. V.: Rozsnaki Gábor (Kecskés, Csathó).

TARI SZABOLCS, a herédiek csapatkapitánya: – A felkészülés során befektetett munka a tavaszi idény eddigi részében visszaköszönt. Jó lenne, ha ez a roppant kellemetlen ellenfélnek számító Besenyőtelekkel szemben is így alakulna. Szeretnénk olyan teljesítményt nyújtani, hogy ne szakadjon meg a nyolc mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatunk. Ehhez leginkább arra lesz szükség, hogy valamennyien olyan odaadással és elszántsággal futballozzunk, ahogy ezt a korábbiakban tettük. Úgy vélem, egy gól nem lesz elegendő a sikerhez, de bízok a góllövőlista élén álló társaimban, vagyis Ivony Attilában és Fótos Lászlóban, ám akkor sem fogok bánkódni, ha nekem jön össze újabb két gól, mert akkor meglesz a herédi színekben elért 200. találatom.

PENTI PÉTER, a besenyőtelkiek 19 éves középpályása: – A herédi mérkőzésen is szeretnénk bizonyítani, hogy nem véletlenül tartozunk az élmezőnyhöz. Jó formában vagyunk, de ahhoz, hogy ez vasárnap is megmutatkozzon, ugyanazt a tüzes, győzni akaró játékot kell hozni, mint az előző meccseken. Különösen oda kell figyelni a herédiek gólerős támadóira, akik könnyen helyzetbe kerülnek és bármikor képesek váratlan megoldásokra. Szerencsére nálunk is akadnak remek labdarúgók, elég csak a Gyöngyöshalászon három gólpasszt kiosztott Jónás Attilára utalni. Bízom a csapatban, remélve azt, hogy a rangadónak számító mérkőzésen is megfelelünk edzőnk, a vezetők és a szurkolók elvárásainak.

A további mérkőzések közül a gyöngyöshalásziak egerszalóki vendégjátéka azért emelkedik ki, mert kiderülhet, hogy a szerdai, hazai pályán elszenvedett 4–1-es vereség csupán lépéstévesztésnek tekinthető Majzik Zoltán csapatától, vagy ettől többről lehet szó.

Szombat, 17.00:

EGERSZALÓK (7.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (4.)

Egerszalók. V.: dr. Lendvai Gábor (Juhász Á., Derda D.)

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (12.)–FELSŐTÁRKÁNY (13.)

Bélapátfalva. V.: Várallyay Miklós (Lovas, Tamasi).

PÉTERVÁSÁRA (9.)–EGER SE II. (10.)

Pétervására, Bocsi Attila Spt. V.: Dajkó Tamás (Lucián, Sohajda).

MAKLÁR (8.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (1.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Harnos Csaba (Török, Motsidlovszky).

MARSHALL-ASE (6.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (11.)

Andornaktálya. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Kocsis).

Szombat, 18.00:

LŐRINCI (5.)–FÜZESABONY (14.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Debreczeni Krisztián (Király, Szigetvári Zs.).