Megszólaltak a váraszóiak a meccs utáni botrány kapcsán

A Váraszói SE elnöke, Sótér Balázs „Hivatalos feljegyzést” juttatott el portálunkhoz a Váraszó–Nagyréde megyei III. osztályú mérkőzés (0–0) után történt botrányos eseményekről.

Íme a levél

„A mérkőzés lefújását követően, a játékosok levonulása közben a nagyrédeiek egyik játékosa odaszólt a hazaiak szurkolóihoz, azt kiabálva rájuk, hogy „mocskos, büdös cigányok”. Erre a szurkolók, akik jelentős számban roma nemzetiségűek voltak, be akartak menni a lánccal elkerített levonuló térbe. Ezt a rendezők megakadályozták, és mindkét csapat játékosai bementek az öltözőbe. Később, kb. 15 perc múlva, a nagyrédeiek egyik azon játékosa, aki a sértegető szavakat használta, kijött az öltözőből cigarettázni, ezt a még az öltöző előtt tartózkodó hazai szurkolók meglátták, és számon kérték tőle a sértő beszólást. Ekkor ez a játékos, akinek nevét nem tudjuk, visszaszólt, majd egy sörösüveggel arcon dobta az egyik váraszói szurkolót, akinek egy vérző seb keletkezett az arcán. Erre a szurkolók közül kb. négy-öt fő bement az öltöző előterébe, és ott kiabáltak. A rendezők a további rendbontást megakadályozták, a hazai szurkolókat kivezették és a kedélyek csillapítása után az öltöző előtti szabad területről is kikísérték. E közben a hazai csapat technikai vezetője és edzője bement a vendég öltözőbe és kérte, hogy ameddig nem szólnak, ne hagyják el a helyiséget. A helyzet normalizálása végett e sorok írója a rendőrséget is kihívta, hogy jelenlétükkel is megakadályozzák a további rendbontást.

A megsérült személy nem kért rendőri intézkedést és a hazai szurkolók is elmentek ezek után a sportpálya környékéről.

A történtek mindkét fél részéről vetnek fel felelősséget, hiszen mást származása miatt nem lehet szidalmazni és a hazai szurkolóknak is nagyobb önfegyelemmel kellene rendelkezni. A rendezők az általuk észlelt cselekményekre jól reagáltak, a meccs után a levonulás közben is, és amint észrevették a öltöző előtt kialakult helyzetet, azt is az erélyes fellépésükkel tudták rendezni. Az események után a vendég és a hazai csapat vezetői megbeszélték hogy mi történt és megegyeztek abban, hogy közös a felelősség. Ezek után mindenki békességben eltávozott.

A történteket a jelenlévők megkérdezése, a személyes észlelése, a Váraszói SE vezetőivel történt egyeztetés alapján feljegyezte: Vincze Ferenc, a Váraszói SE vezetőségi tagja, a település polgármestere.”