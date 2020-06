Megvan az Eszterházy SC új kapusa

Vajk Eszter személyében Székesfehérvárról érkezik fiatal hálóőr a távozó Győrffy Alexandra helyére.

A hat esztendő múltán távozó Győrffy Alexandra helyére Vajk Eszter, az Alba Fehérvár tizenkilenc esztendős, 178 centiméter magas hálóőre érkezik, hogy Leiner Bernadettel együtt oldja majd meg a kapusposzt feladatait. A pécsi születésű játékos pályafutása ötödik klubja lesz az egri, ahol kiugró eredményt szeretne elérni. – Nem titkoltan az a célom, hogy a bajnoki címért szállhassak versenybe új csapatommal, emellett pedig azt is fontosnak tartom, hogy minél több játékpercet tölthessek a pályán – fogalmazott honlapunknak az Eszterházy SC legfrissebb szerzeménye, Vajk Eszter.

– Pécsen, átlövőként kezdtem el kézilabdázni, de aztán gyorsan a kapuban találtam magam. A nevelőegyesületemben töltött öt évet követően kerültem Kozármislenybe, ahol három szezon következett. Az igazi ugrás ezek után jött, hiszen leigazolt az első osztályú Alba Fehérvár csapata, az itteni három évemből azonban kettőt is sérülések nehezítettek, ami nem könnyítette a boldogulásomat. A hátunk mögött hagyott évadban kölcsönben a Budaörs játékosaként szerepeltem, így érkeztünk el az újabb klubváltásomhoz. Mivel a tizenkilenc évemmel fiatal játékosnak számítok, fontosnak tartom, hogy a másodosztályban szerezzek magamnak minél több és hasznosabb játékpercet. Azt gondolom, erre Egerben minden esélyem meg is lesz. Ezen kívül az is fontos számomra, hogy miután az érettségit követő esztendőben nem tanultam, most felsőfokú tanulmányaimat is el tudjam kezdeni. Az Eszterházynál e tekintetben minden egyben van, hiszen a kézilabda mellett az iskola is kiemelt tényező a klubnál. Bízom benne, hogy sikerül jó teljesítményt nyújtanom az előttünk álló szezonban, amely során szeretném bajnoki címhez segíteni új csapatomat.