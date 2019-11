Megvédheti világbajnoki címét a hatvani kick-boxos amazon

Nagyszabású budapesti gálán küzd meg újra a WAKO kick-box világszervezet profi vb-övéért az év elején tévésztárrá vált Rákóczi Renáta.

A ringben szinte verhetetlen sportoló november 16-án az ukrán Antonina Osetska ellen bizonyíthatja, hogy még mindig ő a legjobb. Kettejük találkozója a BOK Sportcsarnokban megrendezett TEK Gála címmérkőzése lesz, ezzel pedig a kirobbanó formában lévő magyar klasszis régi vágya teljesül – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.

– Örülök, hogy végre hazai közönség előtt szerepelhetek, ráadásul a TEK Gála keretein belül, ami nagy álmom volt, de mivel nem vagyok rendőr, soha nem tudtam rajta elindulni. Viszont most ott leszek, és egy látványos, talán még a tavalyinál is jobb címmeccset szeretnék vívni. Úgy akarok odamenni szombaton, hogy ha kell, még a vasat is megrágom – fogalmazott Rákóczi Renáta a Promenad.hu-nak.

Juhász Gábor tanítványa 2018-ban a norvégok klasszisa, Kristin Vollstadt elől hozta el az övet, a budapesti BOK Sportcsarnokban pedig az ukrán Antonina Osetska lesz a kihívója, aki ellen a korábbi tervek szerint már szeptemberben ringbe lépett volna. Emiatt a 32 éves sportoló gyakorlatilag hónapok óta száz százalékon teljesít az edzéseken.