Megyei I. osztály: 14 csapatos mezőny a realitás

A nevezéseket július 1-jéig kellett eljuttatni a 2019/20-as bajnoki évre jelentkező sportszervezeteknek a megyei igazgatósághoz. Noha a hivatalos mezőnyökre még várni kell, valós esély mutatkozik arra, hogy nem 16 csapattal kezdődik az I. osztály. Igaz, akad megye, ahol csupán kilenc klub nevezett ebbe a csoportba...

Békésben 11 csapat fejezte a legutóbbi idényt, és a jelen helyzet szerint mindössze kilenc gárda alkotja majd a 2019/20-as szezon megyei I-es mezőnyét. Ez párját ritkítóan kevés. Igaz, a tizenegyes létszám is több kérdést felvet, ám nemcsak a Viharsarokban nem érte el tavaly az egy tucatot az I. osztályban szerepelt együttesek száma, hanem Nógrád és Tolna is mindössze 11–11 klubot felvonultató mezőnnyel szerénykedett. Az országos kitekintést folytatva kitűnik, hogy a mögöttünk hagyott szezonban Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban sem sikerült 16 egyesületet tudni a megyei I-ben, mindkét megyében 14–14 egylet alkotta a pontvadászatot. Páratlan létszámmal (15) négy küzdelemsorozat zárult. Csongrádban eleve így rajtoltak, Baranyában, Borsodban és Fejér ben azonban kizárásból adódó törlés miatt csökkent a létszám. A további 11 megyében a 16 gárda végig megvolt, vagyis a 20-as mezőny (19 megye, plusz Budapest) több mint felében tudták tartani a hagyományosnak számító tizenhatos csoportot. A tendecia ezzel együtt nem kedvező, különösen abból a szemszögből nézve, hogy például szűkebb hazánban az elmúlt tíz évben csak négy idény fejeződött be 16 csapat alkotta I. osztállyal. Ezek közé tartozik a legutóbbi évad, a 2015/16-os, a 2012/13-as és a 2009/2010-es szezon. Tavaly a Boldog, 2014/15-ben a Verpelét, 2013/14-ben pedig az Egri FC kizárása miatt apadt a létszám. A további években (2016/17, 2011/12, 2010/2011) 15–15 sportszervezettel tettek pontot az idény végére.

A hiánypótlásokra július 8-ig kaptak időt a klubvezetők, a versenybizottság július 12-én hozza meg első fokú, július 22-én pedig a másodfokú határozatát. Addig azt lehet tudni, hogy a 2018/19-as mezőnyből az I. osztályra szerzett indulási jogot 2–13. helyezettként a Lőrinci VSC, a Pétervására SE, az Energia SC Gyöngyös, a Gyöngyöshalász SE, a Marshall-ASE, a Besenyőtelek SC, a Felsőtárkány SC, a Heréd LC, a Hevesi LSC, az Egerszalók SE, a Maklár SE és a Füzesabonyi SC, míg a 14. Borsodnádasdi LASE visszatér Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. A kieső helyen zárt Bélkő SE-Bélapát (15.) és a Berg-System Eger SE II. gárdája (16.) számára azért nyílt meg lehetőség az osztályban maradásra, mert az NB III-ból nem volt megyénkbeli kieső, a bajnok FC Hatvan feljutott az NB III-ba, a II. osztályból pedig az Egerszólát (1.), a Markaz (2.) és a Domoszló (3.) sem vállalja fentebb lépést.

Mindent egybe vetve, jelenleg 14-nél nem több a megyei I-es létszám megyénkben.

Így zárult a 2018/19-es idény

16 csapat (11): Budapest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém, Zala

15 csapat (4): Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér

14 csapat (2): Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom

11 csapat (3): Békés, Nógrád, Tolna