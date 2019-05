Megyei I. osztály: az egerszalókiak sorozatot szakítanának

A hét hete veretlen találkozik a sorban hét győzelmet aratott csapattal vasárnap Egerszalókon. Az andornaktályai vendégjáték során a legnagyobb esély a döntetlenre mutatkozik a megyei I. osztályú bajnokság 26. fordulójában.

Gyászszünettel kezdődnek megyénkben a hétvégi labdarúgó-mérkőzések, emlékezve az 59 éves korában elhunyt korábbi játékvezetőre, az egri Koncz Istvánra.

SZOMBAT, 15.00:

BORSODNÁDASD (14.)–LŐRINCI (2.)

Borsodnádasd. V.: Harnos Csaba (Lovas, Szigetvári M.)

Az őszi hétgólos vereség bizonyára mély nyomokat hagyott a nádasdiakban, akik hazai környezetben várhatóan egészen más arcukat mutatják, kemény próbatétel elé állítva a lőrincieket.

Ősszel: 1–8.

SZOMBAT, 17.00:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (3.)–PÉTERVÁSÁRA (4.)

Gyöngyös, Sport út. V.: dr. Lendvai Gábor (Várallyay, Májer)

A dobogóra pályázó péterkeiek fontos mérkőzés előtt állnak, mert győzelem esetén érmes helyre lépnek, éppen a gyöngyösieket letaszítva onnan. Ezt viszont nagyon szeretnék elkerülni az energiások, ezért is lesz jelentős csata ez a párharc.

Ősszel: 3–2.

FELSŐTÁRKÁNY (6.)–MAKLÁR (12.)

Felsőtárkány. V.: Derda József (Csathó, Nováki)

A tárkányiak legutóbb Hevesen is azt bizonyították, hogy nem engednek a középmezőnybeli élcsoportból. A makláriak az utolsó percben mentettek pontot és alighanem ezzel most látógatóként sem lennének csalódottak.

Ősszel: 3–1.

BERG SYSTEM-EGER SE II. (16.)–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (8.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Nógrád megyei játékvezetők

Egy hete Besenyőn kiszakadt a gólzsák, az egriek pedig hosszú böjt után Bélapátfalván érezték újra a győzelem ízét. Talán ezért (is) állítható, hogy kiélezett küzdelemre van kilátás.

Ősszel: 2–3.

FÜZESABONY (13.)– BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (15.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Darók Attila (Pásztory, Orosz)

Noha csak két hely választja el a csapatokat a tabellán, a mérkőzés esélyesének a füzesabonyiak számítanak. A bélapátiak akkor remélhetnek legalább döntetlent, ha óriásit változik a hozzáállásuk az egy héttel korábbihoz képest.

Ősszel: 0–0.

VASÁRNAP, 17.00:

GYÖNGYÖSHALÁSZ (7.)– HEVES (9.)

Gyöngyöshalász. V.: Aux László (Pásztory, Dajkó)

A sok gonddal küszködő halásziaknak feltétlenül győzni kell ahhoz, ha azt akarják, hogy a hevesiek ne közelítsenek hozzájuk. Hazai oldalon továbbra is kérdés, ki lesz a hadra fogható, mennyire lesz teljes a csapat.

Ősszel: 2–1.



EGERSZALÓK (11.)–MARSHALL-ASE (5.)

Egerszalók. V.: Varga László (Lovas, Koroknai)

HORVÁTH TAMÁS, az egerszalókiak edzője: – Természetesen szeretnénk folytatni a hét veretlen mérkőzést tartalmazó sorozatunkat. Teljesen háromesélyes meccsről van szó, amelyen a mi győzelmünk számítana nagyobb meglepetésnek, de bízom benne, hogy a barátomnak és egykori csapattársamnak az együttesét képesek leszünk váratlan helyzetek elé állítani, és otthon tartjuk a pontokat.

SZABÓ LÁSZLÓ, az andornaktályaiak edzője: – Fegyelmezett játékunknak tudható be, hogy a Hatvan elleni hazai döntetlent követően sorban hét győzelmet arattunk. Elsősorban csapatként, egységben vagyunk jók, miközben persze kis szerencse is kellett az eddigi sikerekhez. A szalókiak eredményeit tiszteletben tartjuk, biztos vagyok benne, hogy attól jobbak, mint ahol jelenleg állnak, de ahogy mások ellen, velük szemben is a győzelemre törekszünk.

Ősszel: 0–0.

HERÉD (10.)–FC HATVAN (1.)

Heréd. V.: Péli Zsombor (Bíró, Molnár L.)

A hatvaniak számára az Energia SC ellen az bizonyosodott be, hogy ha a helyzeteket nem váltják gólra, pontok úszhatnak el. Igaz, már bajnok a vendégcsapat, de éppen ezért lenne nagy dicsőség a herédieknek a győzelem, különösen úgy, hogy ez még egyetlen ellenfélnek sem sikerült.

Ősszel: 0–6.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA