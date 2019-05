Megyei I. osztály: fiatalok csatája Felsőtárkányban

Alacsony átlagéletkorú csapatok párharca következik a megyei I. osztály 28. fordulójában Felsőtárkányban. A hazaiak az első hatba vágynak, ezért kellene számukra a győzelem, a bélapátiak pedig a kiesés elkerülésért vívott csatában gyűjtenék a pontokat.

SZOMBAT, 13.00:

BORSODNÁDASD (14.)–FC HATVAN (1.)

Borsodnádasd. V.: Szigetvári Zsolt (Király, Bakos).

A bentmaradást zászlajára tűző BLASE azt minimálisan el tudja érni, hogy feladja a leckét a bajnoknak. Ettől többre, vagyis az esetleges pontszerzésre akkor mutatkozik esély, ha a vendégek nagyon rossz napot fognak ki.

Ősszel: 0–7.

SZOMBAT, 17.00:

FELSŐTÁRKÁNY (7.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (15.)

Felsőtárkány. V.: Derda József (Szigetvári M., Koroknai).

BALÁZS TIHAMÉR, a felsőtárkányiak edzője: – A tavaszi idényben annyi gondunk és bajunk volt, hogy a szűkös létszám összekovácsolta a társaságot. Most nagyon egységes a csapatunk, amely gárda Andornaktályán bizonyította az erejét. A jó közösséget alkotó együttesünktől azt várom a Bélapátfalva ellen, hogy szerezze meg a három pontot, amelyre azért van nagy szükségünk, mert az első hat között szeretnénk végezni. A vendégeket egyáltalán nem becsüljük le, mi több, tisztában vagyunk azzal, hogy sokszor csak hajszálon múlt az eredményesebb játékuk.

Sérült: Czibere, Balogh M. Eltiltott: –

BÁRSONY DÁNIEL, a bélapátiak edzője: – Amíg látunk reális esélyt a bentmaradásra, addig mindent megteszünk ennek érdekében. Az Egerszalókkal szembeni döntetlen visszahozott valamit a reményekből, ez pedig új lendületet kell hogy adjon. Nekünk emiatt fontosabb a meccs, mint a tárkányiaknak. Legutóbb erőszakos és sokat futó csapat szerzett pontot, azt akarom viszont látni szombaton is azzal a különbséggel, hogy a helyzetkihasználásunkon javítunk. Ebben mindenképp fejlődni kell, mert mit sem ér a jó védekezés, ha a ziccereket nem rúgjuk be.

Sérült: –. Eltiltva: Veres G. (öt sárga lap)

Ősszel: 3–0.

FÜZESABONY (13.)–LŐRINCI (2.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Rozsnaki Gábor (Csathó, Orovecz).

Nehéz megítélni a füzesabonyiak igazi tudását, mert rendkívül hullámzó a csapat teljesítménye. Ebben akár a bravúr is benne van, ám ezúttal talán az látszik leginkább végeredménynek, amit ősszel volt Lőrinciben.

Ősszel: 1–2.

BERG SYSTEM-EGER SE II. (16.)–HERÉD (9.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Nagy István (Kiss D., Holecska).

Sokszor napvilágot látott már, hogy az egriek jobbak, mint azt a tabellán elfoglalt helyezés mutatja. A játékbeli plusszok híjján azonban a vereségek vannak túlsúlyban, amit a herédiek ellen elkerülnének a hazaiak. A kocka akár fordulhat is.

Ősszel: 3–1.

PÉTERVÁSÁRA (4.)–HEVES (10.)

Pétervására, Bocsi Attila Spt. V.: Kasza Dénes (Németh Sz., Orosz).

A péterkei gárda majdnem pontot vitt Hatvanból, a Hevessel szemben azonban biztosra kell menni a házigazdának, ha továbbra is ott akar lenni a dobogóért mérkőző csapatok között.

Ősszel: 2–2.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (3.)–MAKLÁR (12.)

Gyöngyös. Sport út. V.: Harnos Csaba (Szarvas, Berecz).

A papírforma hazai sikert és Csoszánszki gól(oka)t ígér. Noha ősszel kiegyensúlyozotabban szerepelt az Energia, a Maklár ellen a döntetlen csalódással érne fel.

Ősszel: 3–2.

VASÁRNAP, 17.00:

EGERSZALÓK (11.)–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (8.)

Egerszalók. V.: dr. Lendvai Gábor (Debreczeni, Nagy Péter).

Ősszel: 0–2.

Kilenc pont és három helyezés a különbség a tabellán a csapatok között. A formát illetően a Besenyő nézhet bátrabban a találkozó elé, ám a vendéglátó szerep a Szalók esélyeit növeli.

GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)–MARSHALL-ASE (5.)

Gyöngyöshalász. V.: Lucián János (Lovas, Májer).

Az andornakiakat tartását az támaszthatja alá, amennyiben Halászon képesek lesznek a pontszerzésre. A házigazdáknak azonban ez „hatpontos” meccs lesz, vagyis igazi erőpróba vár az ASE csapatára.

Ősszel: 1–3.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA