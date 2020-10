Megyei I. osztály: gyöngyöshalászi részről a vendégsiker benne van a pakliban

A stabilan a dobogón található herédi és az egy hete magára talált gyöngyöshalászi gárda egymás elleni mérkőzése került fókuszba a megyei I. osztály beharangozójában. A 9. forduló mérkőzéseire a füzesabonyiak védője, Szabó Ákos így tippelt.

Szombat, 14.00:

Energia SC Gyöngyös (1.)–Marshall-ASE (4.)

Gyöngyös, Kömlei Spt., műfű. V.: Szoboszlay Péter (Szobóczki, Fercsák) – Borsod megyeiek

Küzdelmes mérkőzést játszik majd a két együttes, ami végül döntetlennel zárul, 1–1.

Szombat, 14.30:

Pétervására (8.)–Besenyőtelek-Erőss út (9.)

Pétervására. Bocsi Attila Sporttelep. V.: Pádár Szabolcs (Király, Juhász S.).

A Besenyőteleknek ki kell használnia a péterkei csapat gyengélkedését, amit idegenben játszva is megtesznek a vendégek, 1–3.

Maklár (12.)–Füzesabony (13.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Derda József (Juhász Á., Nagy F.).

Jól ismerjük a maklári pályát, tudjuk, hogy ilyen esős időjárás után nagyon nehéz rajta szép focit bemutatni. Bízok magunkban, idén amúgy is idegenben gyűjtögetjük a pontokat. Biztos, hogy fegyelmezett és küzdeni tudó csapat ellen kell megszerezni győzelmet, 1–2.

Lőrinci (5.)–Eger SE II. (14.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Viktor Ferenc (Szarvas, Gergely).

Bármennyire is közel áll a szívemhez az Eger SE, nem hiszem, hogy a vendégek meg tudják nehezíteni a lőrinci csapat helyzetét, 4–0.

Bélkő SE Bélapát (7.)–Hevestherm-Hevesi LSC (3.)

Bélapátfalva. V.: Várallyay Miklós (Nováki, Molnár D.).

Valamiért sokgólos mérkőzésre számítok, ahol a végén vendégsiker születik, 2–3.

Szombat, 17.00:

Egerszalók (6.)–Felsőtárkány (11.)

Egerszalók. V.: Dajkó Tamás (Lucián, Kecskés).

A jobb erőkből álló szalókiaknak mindenképp javítaniuk kell a múlt heti ötös után, amit meg is tesznek, 3–1.

Vasárnap, 14.30:

Heréd (2.)–Gyöngyöshalász (10.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Rozsnaki Gábor (Kecskés, Csathó).

Ha a halásziak a múlt heti teljesítményt hozzák, meglepheti a herédieket. A vendégsiker benne van a pakliban, 1–2.

A bajnokság állása