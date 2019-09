Megyei I. osztály: Halászt hálózna az Eger II.

Az Egerbe látogató Gyöngyöshalász vendégjátékát helyeztük a megyei I. osztályú bajnokság 3. fordulójának középpontjába.

SZOMBAT, 16.30:

BERG SYSTEM-EGER SE II. (11.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Mencsik László (Tamasi, Koroknai).

VITÁNYI LÁSZLÓ, az egriek edzője: – Az előző két fordulóban mutatott játékunk elfogadható volt, a hétvégén viszont már a pontokat is lehetne gyűjtögetnünk. A keretünk teljes, mindenkire számíthatok. Eddig is, és ezután is az U19-es csapatunk arra érdemes játékosainak biztosítunk játéklehetőséget, hogy minél hamarabb meg tudják szokni a felnőtt közeget, ami a fejlődésüket szolgálja és ami belépő lehet számukra az első csapat kapuján. Természetesen győzelemre törekszünk!

HORDÓS DÁNIEL, a halásziak asszisztens edzője: – A herédiek ellen olyan balszerencsés módon veszítettünk, amire csak egészen ritkán akad példa. Ezek után az egrieknél a múlt héten szerzett tapasztalok birtokában, de a sérülést szenvedett Petes Márk nélkül lépünk pályára, noha egyelőre elég nehéz megítélni, hogy a házigazdák milyen játékerőt képviselnek. A lendületes fiatalok és a rutinos idősebbek alkotta gárdával szemben nagyon brusztolós meccsre számítok, ahol bármi előfordulhat.

Sérült: Petes. Eltiltott: –. Egyéb ok: Kovács T.

EGERSZALÓK (3.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (9.)

Egerszalók. V.: Kasza Dénes (Nagy Petra, Klenovics P.).

Egy mérkőzésre szóló eltiltás miatt az egerszalókiak nélkülözni lesznek kénytelenek edzőjüket, Sivák Sándort. Ezzel együtt az esélyek a hazaiak mellett szólnak úgyis, hogy a bélapátfalviak az Energia SC ellen megmutatták, hogy még véletlenül sem szabad őket félvállról venni.

PÉTERVÁSÁRA (4.)–MAKLÁR (12.)

Pétervására, Bocsi Attila Spt. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Motsidlovszky).

Játékerő tekintetében a pétervásárai együttes felé billen a mérleg nyelve, mi több, a hazaiak a Lőrinci elleni hazai vereség után várhatóan még jobban harapnak majd.

FÜZESABONY (10.)–HEVES (2.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Lucián János (Debreczeni, Király).

A kettőből kétszer győztes vendégek játékos-edzőjük, Besenyei Ferenc nélkül folytatnák sorozatukat az ugyancsak veretlen, ám egyben nyeretlen abonyiak albérletében.

ENERGIA SC (13.)–LŐRINCI (1.)

Gyöngyös. Sport út. V.: dr. Lendvai Gábor (Dajkó, Horváth M.).

A gyöngyösiek két vereség után erős csapattal szemben bizonyíthatják, hogy sokkal több van bennük, mint amit az eddigiekben nyújtottak.

VASÁRNAP, 16.30:

HERÉD (8.)–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (14.)

Heréd. V.: Németh Gergely (Volentics, Bíró).

Aranyos Imre személyében az új edző nem akárhol, Gyöngyöshalászon elért győzelemmel mutatkozott be a herédiek kispadján. A folytatás a piros lapot kapott Fótos és Holtner nélkül azért lesz nehéz, mert a Besenyő nem az a csapat, amelyik háromszor egymás után kikap.

FELSŐTÁRKÁNY (5.)–MARSHALL-ASE (7.)

Felsőtárkány. V.: Strehó Erik (Gecse, Bakos).

Montvai Tibor legénysége Besenyőtelken nagy tettet hajtott végre, míg az andornakiak korábban Gyöngyösön győztek. Jó meccsen szoros csatára van kilátás.

A bajnokság állása