Megyei I. osztály: Péterkén nem görcsölnek rá a derbire

Az ősszel eddig csak hazai pályán szerepelt Pétervására nehéz feladat elé állíthatja a fellebbviteli döntés után újra az élre állt Egerszalókot a megyei I. osztály 6. fordulójában, ahol a lőrinciek villanyfényes szomszédvári derbin fogadják a herédieket.

Szombat, 16.00:

PÉTERVÁSÁRA (5.)–EGERSZALÓK (1.)

Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Németh Gergely (Soós, Porkoláb) – Pest megyei játékvezetők.

CSATLÓS TAMÁS, a pétervásáraiak edzője: – A múlt heti kupameccs nekünk állt, jól játszottunk NB III.-as ellenfelünkkel szemben, ám a ménfőcsanakiak erőnlétileg jobban bírták, és a végén a 11-eseknél náluk volt jobb az összpontosítás. Ezúttal is erős csapattal játszunk, és most is nagy jelentősséggel bírhat a helyzetkihasználás. Tartom magam ahhoz a korábbi állításomhoz, hogy nem a bajnokság ezen szakaszában dőlnek el a lényeges kérdések, éppen ezért nem görcsölünk rá a meccsre. Ezzel együtt otthon pályára lépve a győzelem igényével kezdjük a 90 percet.

SIVÁK SÁNDOR, az egerszalókiak edzője – Nagyon boldog vagyok, hogy visszakaptuk a Lőrincivel szemben a pályán megszerzett, aztán elvett három pontot. Ez óriási motivációt jelent, még nagyobb erőbedobásra ösztönöz bennünket. A PMFC elleni kupavereségből sok tapasztalatot lehetett meríteni, és remélem, a játékosaink ezt meg is tették. Testközelből érezhettük, hogyan kell igazán dinamikusan futballozni. Pétervásárán egységes, jó csapat vár ránk, mégis úgy gondolom, hogy meglesz az esélyünk győzelemre. A felkészülésen nem változtattunk, és azon sem, hogy nyerni akarunk.



MAKLÁR (14.)–FELSŐTÁRKÁNY (7.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Steró Erik (Nagy S., Bencsik) – Nógrád megyei játékvezetők.

Az egy ponttal szerénykedő sereghajtó hazaiaknak sok olyan erényt kellene felvonultatni, ami az előző fordulókban nem jellemezte a gárdát. A tárkányiak pontvesztése a meglepetés kategóriába tartozna.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (9.)–BERG SYSTEM-EGER SE II. (11.)

Bélapátfalva. V.: Klenovics Patrik (Nagy F., Koroknai).

A bélapátiak hazai pályán talán egy hajszállal esélyesebbnek számítanak, azonban az Eger SE II. a döntetlenhalmozás után előbb-utóbb megszerzi első győzelmét. Lehet, hogy éppen szombaton?

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (10.)–FÜZESABONY (12.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Németh Szabolcs (Viktor F., Németh M.).

Három vereség után egy siker – ez szerepel az Energia SC nevénél. A győzelem megszerzésének lehetősége azonban nemcsak ez alapján szól inkább a gyöngyösiek mellett.

MARSHALL-ASE (8.)–HEVESTHERM-HEVES (6.)

Andornaktálya. V.: Rozsnaki Gábor (dr. Lendvai, Király).

A hevesiek még nem szenvedtek vereséget az őszi szezonban, és ezúttal is minimálisan egy pontért utaznak. A legnagyobb eshetősége a döntetlennek van, ami sorban a harmadik ASE-remi lenne.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (13.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (3.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Varga László (Pádár, Forgó).

Az ősz eddigi eredményei alapján a gyöngyöshalásziak a favoritok, ám amennyiben a besenyőiek elkapják a fonalat, akkor a vendégekre komoly próbatétel vár.

Szombat, 18.00:

LŐRINCI (2.)–HERÉD (4.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Várallyay Miklós (Nováki, Gergely).

Szombaton avatják a Lőrinci VSC felújított játékterét, amelyet automata öntözberendezéssel láttak el és kiépítették a világítást.

Az ünnepi délután menetrendje

15.30: Selypi Kinizsi–BVSC öregfiúk mérkőzés

17.30: A Lőrinci VSC felújított pályájánal átadása

18.30: Lőrinci VSC–Heréd LC megyei I. o. mérkőzés

A bajnokság állása