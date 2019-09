Megyei I. osztály: villanyfényes meccs után lépett az élre a Lőrinci

Pétervásáron pontot csíptek az eddig százszázalékos egerszalókiaktól a megyei I. osztályú bajnokság 6. fordulójában.

LŐRINCI–HERÉD 2–0 (1–0)

Selyp, 350 néző. V.: Várallyay Miklós (Nováki R., Gergely M.).

LŐRINCI: Gedei – Héder, Székesi, Uj, Bartók (Balla, 70.), Ágói (Sárközi J., 88.), Tari J., Tatár, Oláh Á., Gulyka, Tóth P. Edző: Bódis Barna.

HERÉD: Andrejev – Szegedi, Tóth M. (Jobbik, 88.), Mag, Szabó B., Habovda, Ivony A. (Oláh N., 61.), Zsámboki, Tari Sz., Aranyos M., Fótos. Edző: Aranyos Imre.

GÓL: Ágói (17.), Balla (94.)

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Tari Sz., Szabó B., Zsámboki, Fótos, Aranyos M., Habovda.

BÓDIS BARNA: – A támadó harmadban az utolsó passzok nem voltak eléggé pontosak, ezért több lehetőség kimaradt. A csapat morálisan jól tartotta magát, ezen az úton kell tovább haladni.

ARANYOS IMRE: – Vereség után nehéz a csapatot dicsérni, de most megteszem, mert a második félidőben jóltszottunk, a helyzeteink megvoltak, és egy kis szerencsével pontot érdemeltünk volna. Ezzel a játékoskerettel új úton indultunk. Nem a bajnokság megnyerése a cél, de a minél jobb helyezés elérése igen. Kicsit sok a három sérült, de gratulálok a hazaiaknak.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–FÜZESABONY 1–1 (1–1)

Gyöngyös, Sport út, 100 néző. V.: Németh Szabolcs (Viktor F., Németh M.).

ESC: Matin – Galó (Tóth L., 67.), Sándor B. (Marosi, 67.), Pilinyi, Kovács G., Tóth M., Balogh M., Antal (Rafael, 67.), Timon, Papp M. (Bencsik, 81.), Kanalas (Fülöp B., 81.). Edző: Nagy Gábor.

FSC: Dósa – Godó (Keresztesi, 46.), Szabó Á. (Gál, 46.), Takács, Póka, Eötvös, Orlóczki, Nagy B., Fügedi, Hutter, Antók. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Timon (27.), ill. Fügedi (10.).

JÓK: Timon, Matin, ill. Orlóczki, Gál, Antók.

NAGY GÁBOR: – Hiányzott a szenvedély, ritmustalan és pontatlan játékunk miatt nem szerezhettünk három pontot.

BOCSI ZOLTÁN: – A múlt heti nagy pofon után feltudtunk állni a padlóról, de sajnos a mai napon nem tudtuk bevinni azt a bizonyos ütést, amivel a három pontot meg tudtuk volna szerezni.

PÉTERVÁSÁRA–EGERSZALÓK 0–0

Pétervására, Bocsi Attila Spt., 170 néző. V.: Németh Gergely (Soós, Porkoláb).

PÉTERVÁSÁRA: Puporka – Szilágyi Á., Kerényi, Sándor A., Szabó G., Érsek M. (Budveszel, 87.), Sulcz, Nagy Á., Eged, Nyerges, Czigler. Edző: Csatlós Tamás.

EGERSZALÓK: Varsányi – Kovács B., Sramkó (Oláh K., 70.), Baji Á. (Neumann, 70.), Ficzere, Varga L. (Nagy G., 87.), Nagy P., Szabó V., Czető, Busai, Kaszás. Edző: Sivák Sándor.

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Kovács B., Pethő, Kaszás, Ficzere.

KIÁLLÍTVA: Szabó G. (71.), Sulcz (90.).

CSATLÓS TAMÁS: – Azt hittem, ha Pest megyei játékvezetők lesznek, akkor nem fog lejteni a pálya a Szalók javára, ahogy szokott. Tévedtem. Arra viszont büszke vagyok, hogy kilenc emberrel is húzta ellenünk az időt az ellenfél, azt gondolom, ez valamit jelent. Nyernünk kellett volna, de a három, pont után most megint kapott két pontot a vendégcsapat ajándékba. Gratulálok a játékosaimnak, mert jobbak voltunk az ellenfelünknél.

SIVÁK SÁNDOR: – Igazi rangadó volt a javából, láttuk ezt a sárga és a piros lapok számában is, de ma nem érdemeltünk többet egy pontnál, mert támadásban keveset nyújtottunk.

MARSHALL-ASE–HEVESTHERM-HEVESI LSC 3–0 (3–0)

Andornaktálya, 50 néző. V.: Rozsnaki Gábor (dr. Lendvai, Király).

ASE: Bollók – Varga M. (Hermann, 65.), Mohácsi, Sárosi, Nagy L., Megyeri, Nagy V., Trungel, Nyikes (Marticsek, 82.), Szabó L. (Nagy B., 84.), Bárdos (Danó, 72.). Edző: Szabó László.

HEVES: Vincze – Borics, Fejes (Vágó, 19.), Váradi Z., Somodi, Szabó G., Csőke, Besenyei F., Ádám (Pusoma P., 56.), Balázs L. (Kiskartali, 77.), Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Varga M. (6.), Sárosi (10.), Nagy L. (45.).

JÓK: Mohácsi (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Remek ritmusban kezdtük a mérkőzést, gyorsan sikerült gólokat szerezni, amelyek meghatározták a mérkőzést. Ezen felül is rengeteg helyzetet dolgoztunk ki a jó erőkből álló vendégcsapat ellen.

BESENYEI FERENC: – Az első félidőben a hazai csapat három szögletrúgásból lerendezte a mérkőzést. Az ötödik mérkőzésünk volt idegenben, de az első vereséget szenvedtük, a nagyon jól játszó és motivált andornaki csapat ellen.

MAKLÁR–FELSŐTÁRKÁNY 3–4 (0–3)

Maklár, 100 néző. V.: Strehó Erik (Nagy S., Bencsik).

MAKLÁR: Tiszolczki – Noszek, Ötvös, Besenyei R., Palágyi, Szilágyi B., Vojtekovszki, Penczner, Bánka, Szőllősi R., Utasi (Kovács Z., 71.). Edző: Szabó András.

FELSŐTÁRKÁNY: Bajzát – Pelyhe K., Sebe A., Kollár B., Kálmán J., Frecskó (Montvai, 77.), Madarasi, Lakatos P. (Czibere, 88.), Sebe M., Sütő B. (Pelyhe Cs., 64.), Csák. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Vojtekovszki (47.), Bánka (65., 88.), ill. Sütő B. (16.), Lakatos (39.), Kálmán J. (43., 86.).

KIÁLLÍTVA: Pelyhe K. (87.).

JÓK: Szőllősi R. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Kálmán J. (a mezőny legjobbja), Sebe A., Kollár, Lakatos, Sütő B.

SZABÓ ANDRÁS: – Az első félidőt átaludtuk, ezért Tárkány uralta a meccset. A másodikban már mi irányítottunk, de sajnos mindig rohanunk az eredmény után.

MONTVAI TIBOR: – Egy sima meccsből majdnem csináltunk magunknak egy rossz hétvégét. A jövőben sokkal nagyobb koncentrációval kell futballoznunk, ha merészebb álmokat szeretnénk szövögetni. További sok sikert a makláriaknak, és természetesen Zsuzsi barátomnak!

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–BERG SYSTEM-EGER SE II. 1–2 (1–1)

Bélapátfalva, 80 néző. V.: Klenovics Patrik (Szarvas, Koroknai).

BÉLAPÁT: Tóth A. – Beliczki, Malik, Harkály, Bocsi, Molnár R. (Makó, 65.), Boros, Szövérfi, Nagy D., Strekáf, Jakab Á. (Takács, 76.). Edző: Budai Tamás.

EGER: Korsós I. – Dóczi, Lehóczky, Révész, Halász, Tőzsér, Csuhay, Csorba, Fodor, Fónagy, Csiki. Edző: Vitányi László.

GÓL: Molnár R. (38.), ill. Halász (5., 90.).

JÓK: Harkály, Beliczki, ill. az egész vendégcsapat.

BUDAI TAMÁS: – „Hat pontos” mérkőzésen a szervezetten és jól játszó Eger ellen döntetlen szagú mérkőzésen a rutintalanságunk és a 90. percben történt koncentrációs hibánk miatt nagyon fájó vereséget szenvedtünk.

PÁPAI ZOLTÁN, az egriek játékosa: – Megérdemelten szereztük meg a három pontot.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 0–1 (0–0)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt., 100 néző. V.: Varga László (Pádár, Forgó).

BESENYŐTELEK: Bukta – Hajdu Zs. (Radócz, 85.), Szécsi (Gyurcsik, 68.), Nagy G., Jónás, Kaló, Pálfalvi (Molnár A., 76.), Maksó, Szabó M., Penti (Dalnoki, 46.), Vámosi R. Edző: Nagy Endre.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Kovács T. – Csomor, Ludányi N., Gódor, Horváth V., Márkus, Patkós (Sőregi, 72.), Hovanecz, Czene, Jurecska (Benedek, 54.), Oravecz. Szakmai igazgató: Benus Ferenc.

GÓL: Ludányi N. (70.).

JÓK: Vámosi R., Maksó, Kaló, Hajdu Zs., Nagy G., ill. Oravecz (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

NAGY ENDRE: – Jó csapat ellen nagyon jó első félidőt produkáltunk, majd a második félidőben egy kicsit visszaestünk. Összességében jó teljesítményt nyújtottunk, de sajnos a Gyöngyöshalász tudott egy gólt rúgni, és ezzel elvitte a három pontot.

BENUS FERENC: – Nagy iramú mérkőzésen mindkét csapat magas hőfokon játszott. Mi csapatszinten fegyelmezett játékkal sokat tettünk a siker érdekében. Gratulálok csapatnak a jó teljesítményhez és sok sikert kívánok a Besenyőteleknek a további mérkőzésekhez!

