Megyei II. osztály: az abasáriak kapusa pontokat remél a születésnapra

A megyei II. osztály 14. fordulójának mérkőzéseire az Abasár SE kapusa, Pásztor Kornél így tippelt.

HATVANI LOKOMOTÍV (12.)–ABASÁR (11.)

Hatvan, Lokomotív Sporttelep.V.: Májer Konrád (Németh G., Vas).

Idén eddig mélyen a tudásunk alatt teljesítettünk. Most viszont ki jön a két csapat közötti különbség. Bízom benne, hogy 23. születésnapom alkalmából megajándékoz a csapat három pontal, 0–2.

ZAGYVASZÁNTÓ (9.)–TARNAMENTE (13.)

Zagyvaszántó. V.: Orosz Fruzsina (Rozsnaki, Koren).

A szántóiak rendre gólgazdag meccseket játszanak és az utóbbi időben elkapták a fonalat. Ezt a mérkőzést magabiztosan behúzzák, 4–2.

APC (1.)–VÁMOSGYÖRK (6.)

Apc. V.: Várallyay Miklós (Dajkó, Gergely).

Az Apc a múlt héten elvesztette a veretlenségét, ezért a gárda ilyen rövid időn belül nem enged meg magának még egy fiaskót. A györki Galó Kristófék kellemetlen ellenfelek tudnak lenni, de ez most ide sajnos kevés lesz, 3–1.

ATKÁR (8.)–MÁTRADERECSKE (2.)

Atkár. V.: Kasza Dénes (Csuja, Kincses).

Két jó formában lévő csapat találkozik egymással. Az Atkár otthon szokott és tud is meglepetést okozni, most még sem erre számítok. A vendégek, ha nehezen is, de győztesen hagyják el a pályát, 1–2.

POROSZLÓ (5.)–HEVESI LSC II.-HEVESVEZEKÉNY (10.)

Poroszló. V.: Nováki Richárd (Mencsik, Juhász B.).

A Poroszló hazai pályán nehéz ellenfél, ezt már mi is többször megtapasztaltuk. Ezen a mérkőzésen is a hazaiak tartom esélyesebbnek, 3–1.

EGERSZÓLÁT (4.)–VISONTA (3.)

Egerszólát. V.: Harnos Csaba (Molnár D., Czipó).

Két, jó játékerőt képviselő csapat szoros mérkőzésére számítok, ahol bírnak egymással a felek, 2–2.

SZABADNAPOSOK: MSE-Mátraballa (7.), Nagyréde SC (14.).

A bajnokság állása