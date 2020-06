Megyénkből 24 diák jó tanuló és jó sportoló

Az előző tanévben kimagasló tanulmányi és sportteljesítményt nyújtott fiatalokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma jutalmazta.

Az első kategóriában tíz, a második kategóriában pedig tizenégy megyénkbeli diák érdemelte ki, hogy felkerülhetett a „Magyarország jó tanulója–jó sportolója 2019” pályázat díjazottjainak listájára. Az előző tanévben kimagasló tanulmányi és sportteljesítményt nyújtott fiatalokal az Emberi Erőforrások Minisztériuma jutalmazta. A szűkebb hazánkbeli díjazottak.

I. kategória

Besze Dániel Zalán (Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Gaál Dóra (Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium)

Kiss Mikes Tamás (Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium)

Kocsik Eszter (Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet)

Majoros Rózsa Evelin (Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet)

Nagy Zsombor (Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola)

Sós Borbála Mária (Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola)

Szeleczki-Szük Zsombor (Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázuim és Kollégium)

Zólyomi Levente (Boldogi Berecz Antal Általános Iskola)

Zsidai Anna (Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Dobrocsi Levente, Kiss Mikes Tamás, Varga Gergő, Garbacz Máté, Kocsik Nóra, Kocsik Eszter, Jacsó Barnabás, Tiszlavicz Veronika. E nyolc fiatal esetében több közös pont is akad, először az, hogy mindannyian az Egri Spartacus SE csapatát erősítik. Ezen túlmenően nemcsak kiválóan (táj)futnak, hanem remekül teljesítettek diákként is. Az ifjak az okleveleket szívesen mutatták meg együtt is.

II. kategória

Dobrocsi Levente Ferenc (Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium)

Garbacz Máté Soma (Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium)

Gönczi Eszter (Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium)

Jacsó Barnabás (Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium)

Jakab Nóra (Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium)

Juhász Máté Hunor (Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium)

Kapás Janka (Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium)

Kisvarga Napsugár Janka (Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium)

Kocsik Nóra (Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium)

Nehéz Nóra (Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium)

Pádár Kitti (Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium)

Román Bálint Dániel (Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium)

Tiszlavicz Veronika (Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium)

Varga Gergő Hunor (Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium)