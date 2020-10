Mészáros Dániel kötetbe foglalta Nagyréde futballját

A nagy feladatot nem a keresés, hanem a bőséges adattárból a lényegi részek kiválasztása jelentette.

Nem törvényszerű, ha valaki a futballpálya mellett cseperedik fel, hogy abból labdarúgó válik. Ennek az esélye viszont kétségtelenül nagyobb, ha közel található a játéktér, mint ahogy az is, hogy egy életre elkötelezett lesz (vagy lehet) a sportág iránt. Mészáros Dánielnek sokat adott a nagyrédei indíttatás, az pedig szinte bizonyos, hogy abba a kategóriába tartozik, aki életének eddigi 65 éve alatt többet adott a futballnak, mint amit kapott a focitól. Most például hiánypótló művel jelentkezett Dani bácsi, egybegyűjtve szülőfaluja labdarúgó-múltjának 1948 és 2020 közötti fontos történéseit.

A Nagyréde futballkrónikája és sportja nevet viselő 216 oldalas kötet gazdag képanyaggal, és még több adattal, jegyzőkönyvvel mutatja be a település eddigi labdarúgó-életét. A szerző bevallottan nem író emberként közelített, hanem megszállott gyűjtőként, rengeteg információ és fotó birtokosaként kívánt lenyomatot adni a jelenkor képviselőinek és jövő nemzedékének. A feladatot nem a keresés, hanem a bőséges adattárból a lényegi részek kiválasztása jelentette.

Tíz évvel ezelőtt azt mondta a könyv készítője, hogy újságkivágásokból több mint 15 ezer áll rendelkezésére, ám azt akkor nem tudta, mit kezdjen az óriási információbázissal. Azóta tovább bővült a gyűjtemény, melynek „ékköveként” megszületett a limitált számban kiadott kötet. Mészáros Dániel kitartó és áldozatos munkájának gyümölcse iránt azonban olyan érdeklődés mutatkozik, hogy újra fel kell keresnie a nyomdát.

Ettől nagyobb elismerésre aligha vágyhatott a sportbarát támogató, és most már egykötetes szerző, aki példát mutat mások számára, hogy lám, így is lehet. Hozzátéve: szívesen áll rendelkezésre a gyűjteményével, amely a megye labdarúgásának legfontosabb adatait is tartalmazza 1997-től napjainkig.