Mészáros fehér lobogót sosem tesz ki

A mátrafüredi gyűjtő jelentős „hadizsákmánnyal” tért haza.

Újabb hatvankét darabbal bővült Mészáros Dániel futballrelikvia-gyűjtő zászlóállománya. Egy budapesti sportgyűjtő találkozóról tért haza ekkora „hadizsákmánnyal”. Így összesen már mintegy kilencszáz ilyen darabbal büszkélkedhet.

Futballzászlók erdejétől, sportkönyvek tornyaitól és jelvényhegyektől roskadt az az ötven asztal, amelyen sportfanatikusok és gyűjtők adtak-vettek, illetve csereberéltek. A megyénkbeliek közül a Mátrafüreden élő Mészáros Dániel térhetett haza a legnagyobb sporttörténeti értékű kincskollekcióval a fővárosi Dr. Mező Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban tartott huszadik ilyen témájú összejövetelről.

– Én is adtam olyan zászlókból, amelyekből nekem több volt – fogalmazott Mészáros Dániel. – A célom az volt, hogy új elemekkel bővítsem a futballtörténeti-táramat egészen addig, amíg mind be nem szerzem az ország összes ilyen szövetét, már ahol létezett vagy létezik. Főként Vasas-, Honvéd- és Volán-csapatok zászlóira csaptam le, amelyeket még az előző rendszerben adtak át egymásnak a csapatkapitányok mérkőzés előtt. De ismeretlen települések csapatzászlóit is most már nálam lengeti a szél. Hogy mi lesz a sorsuk? Még nem tudom.

A helyszínen akadt olyan gyűjtésben elvetemült személy, aki már ötezer zászlót tudhatott magáénak, de aki kétezernél járt az is kihúzhatta magát. Nagy nyüzsgés jellemezte az asztalok környékét.

Mészáros Dániel kapott már zászlót régebben például Lovász Tamástól, az MLSZ Budapesti Igazgatóságának elnökétől, korábbi szövetségi kapitányként Gellei Imrétől és Csank Jánostól, valamint Komjáti András edzőtől. A negyvenes-ötvenes évekig visszamenően akadnak csapatzászlói. A sportgyűjtő szívesen fogad további ilyen ereklyéket, akár csere alapon is, hogy a legjobb helyre kerüljenek, és a jövőnek megmaradjanak egységként.

– Szerencsére egyre divatosabbá válik újból a mérkőzések előtti zászlócsere – folytatta Mészáros. – Ez egy szép hagyomány, és csak ösztönözni tudom. A sokszínűséget gyarapítja, és emléket állít, kikkel vívott egy gárda csatát. Kifejezetten jól áll egy zászlórengeteg az üres falak helyett a klubhelyiségben. Heves megyében nem sok egyesületnél található zászló, ebben is egy kicsit előrébb kellene lépnünk!

A Vasas-szimpatizáns úr az 1900-as évtől összegyűjtötte Heves megye labdarúgásának történetét újságcikkekből, táblázatokból, fotókból, s egy rendszerezett állománnyá fejlesztette. Benne külön hangsúllyal szerepel a Szőlőskert Nagyréde SC. Szeretné, ha valaki felfigyelne erre a lassan monumentálissá duzzadó gyűjtésre, s feldolgozná. Mészáros Dánielnek e felett most már annyi színes futball-zászlója lett, hogy fehér zászlót sosem fog kitenni.

Ő biztos nem adja meg magát és nem is adja fel.