Minőségi erősítések a gyöngyösi Energia SC-nél

Játékosok és vezetők tekintetében is minőségi erősítés történt télen az Energia SC-nél. A gyöngyösi klubnál a nagypályás futballon kívül a futsal és a strandfoci is fókuszban szerepel, mindhárom szakág terveiről szólt az egylet elnöke, Csiba Attila.

– Tavaszi céljaink közül első helyen szerepel, hogy minden mérkőzésen eggyel több gólt rúgjunk, mint aktuális ellenfelünk – kezdte Csiba Attila. – Edzéseken már többször eltaláljuk a kaput, mint ősszel. Télen megpróbáltunk minőséget igazolni, akik képességeik alapján meghatározó játékosai kell, hogy legyenek a csapatnak. Eddig le a kalappal a srácok lelkesedése és hozzáállása előtt. Edzői stábunk Török János „leigazolásával” bővült, aki erőnléti edzői feladatokat lát el csapatnál. Szerepvállalásának nem titkolt célja, hogy a 60. perc után is képesek legyünk megfordítani egy esetleg addig vesztettnek tűnő mérkőzést. Ugyancsak február elején csatlakozott egyesületünkhöz Lukács György. A szintén a GYAK-tól érkezett szakember a már hosszabb ideje szükséges és tervezett utánpótlás szakmai vezetői tisztséget tölti be. Feladatként kapta és vállalta a legkisebbektől az U19-ig összehangolni a felkészülést és a bajnokságokban való – pl. létszámhiány mentes – szereplést. Ezenkívül a város vonzáskörzetében működő egyesületek, iskolák vezetővel, szakembereivel történő együttműködést elősegítő, erősítő kapcsolatfelvétel és megállapodás is hozzá tartozik.

A mátraaljai klubnál szeretnének szintet lépni szervezettségben, és a társadalmi szerepvállalás égisze alatt értéket teremteni, mert fontos a jelenlegi fiataloknak példát mutatni. A tovább bővülő beruházásokkal (műfüves pálya) létesítmények szintjén is adni akarnak a város és vonzáskörzete labdarúgóinak.

Téli játékosmozgás az Energia SC-nél

ÉRKEZETT:

Czéh Márton (Gyöngyösi AK)

Sári Csaba (Gyöngyösi AK)

Kovács Erik (Hevesi LSC)

Sérülés után hosszú idő után visszatér: Sárándi Milán

TÁVOZOTT:

Bartha Balázs (Gyöngyösi AK)

Tóth Levente (Gyöngyöshalász)

Géczki Richárd (Markaz)

Futsal

Az Energia SC csapata a tavaszt az majd NB II. alsóházában folytatja.

– Bár mindannyian mást vártunk, ezzel a társaság visszatért régi rossz szokásához. Hosszú évek óta először azonban GYAK-os srácok is játszhatnak futsal csapatunkban, így a lehető legjobb gyöngyösi összeállításban kezdhetjük a rájátszást. Ezért köszönet jár a Gyöngyösi AK elnökének, Kozma Zsoltnak. Remélem, ez az együttműködés hosszabb távon kitart és mindannyian profitálunk belőle.

Strandlabdarúgás

– Bár a szakág működése kivált az MLSZ kötelékéből, és így a tao-lehetőségből, utánpótlás vonalon mindenképpen folytatni akarjuk az évekkel ezelőtt elkezdett programunkat, lehetőséget adni a város és a környék gyerekeinek a strandfocival történő megismerkedésre, edzésre, versenyzésre. Többszörös magyar bajnok felnőttcsapatunk programja és szereplése, mint mindig, szponzorfüggő. Ha valamelyik megyei vállalkozás fantáziát lát ennek a látványos és gólgazdag sportágnak a támogatásában, örömmel fogadjuk a kapcsolatfelvételét. Célunk újra bajnokságot szeretnénk nyerni – nézett előre Csiba Attila.