Mínuszok idején

Fűtött rekortán. Még ma is fülembe cseng a kijelentés. Ezzel lehet nagyot húzni! Az ízületet nemcsak kímélő, de a bokát melegen is tartó pályaborítás valóban a jövő nagy találmánya. Ha lehet fűteni a gyepszőnyeget, miért ne lehetne a rekortánt? Akár mediterrán klímát kínálva, alulról, egyenletesen érkező meleggel. Energiapazarlásról aligha lehet szó, hiszen nemes célt, az egészségmegőrzést szolgálja a sportoló testnek kedvező környezet. Ez nem luxus, hanem bölcs, előrelátó gondolkodás.

Azt nem feszegetném, hogy valamennyi futósáv alatt húzódik-e fűtőszál, mert a bugyuta kérdés gyorsan közröhej tárgyává tenne. Miként is gondolhatnám, hogy nem építették ki teljesen a rendszert, mert ugyebár verseny esetén ez eleve kizárná az egyenlőség elvét. Olyan útra pedig szintén nem tévednék, hogy netán kispórolták belőle (alóla) a csöveket, mert azzal nemcsak vérig sérteném a kivitelezőt, de sebtiben pötyöghetném a jogi képviselő telefonszámát.

Inkább előrevetítem a fényes jövőt. Ellentmondva annak a közkeletű ténynek, hogy télvíz idején az atléták fedett pályán vetik össze erejüket, megjelenik az újszerű kép. A hó ugyebár alapból nem hull a rekortánra, mert mielőtt ez megtörténne, elolvad kb. egy méteres magasságban. Az esővé váló csapadékot aztán gyorsan elvezeti a csatornarendszer. Eközben a gyepszőnyegen egyre hízó hólepel látványos díszletet nyújt a téglavörösben pompázó futópályának. Hogy a nézőket zavarja-e a lelátót takaró hó? (Tekintsük úgy, hogy a belső hang diktálta kérdést meg se hallottam!) Jöjjön a verseny, feszüljenek egymásnak a legjobbak, lássuk, ki lesz a gyorsabb, az erősebb! Aztán, ha majd a glóriát megkapja a győztes, válthatunk is a nyárra, csavarva a helyzeten. A kánikula kizárására ugyanis nincs megfelelőbb, mint a rekortán hűtése. Szép is lenne, ha erre nem lenne képes a modern technika.

Összegezve: télen nem akadály a fagy, a hó, a hideg, és nyáron sem gond a hőség. A megoldás: fűtött rekortán.

Lévén szó az év utolsó napjáról, talán megengedhető, hogy – ha nem is harsány, de – kacaj kísérje a fenti okfejtést.

A névadó emlékét nem sérteném meg azzal, hogy leírom, melyik stadionba tervezték a fenti képtelenséget, nehogy rájöjjenek, hogy a lépcsőket is üdvös lenne meleg burkolattal ellátni, ha netán a labdát rúgó sportolók alapozás gyanánt a meredélyt használnák a gyors lábkapkodásra.

Ehelyett pezsgővel koccintok. Az nem hagy hidegen!