Mire a kovács végzett, a ló pulzusa is helyreállt

Izgalmak utáni ezüstös helyek a magyar bajnokság félidejében.

A magyar távlovas bajnokság a Baranya megyei Hetvehely térségében rendezett versennyel a félidejéhez érkezett. Az ostorosi Mihók Margaréta Dahab nevű lovával indult a felnőtt 80 km-es versenyen, míg Török Karolina az édesapjától kölcsönvett Koheilan Barnival vágott neki a pontszerzésnek a juniorok 80 km-es mezőnyében. Karolina Gazella nevű lova a 2019-ben négy futamon teljesített 303 versenykilométer, négy győzelem és több mint 700 km edzés után kivette a jól megérdemelt nyári szabadságát, amelyet kedvenc kancái közt tölti Novajon.

– A 80 km-es futam 6.30-kor rajtolt, a mezőnytől meglépett két felnőtt és két junior versenyző, köztük Margaréta és Karolina – idézte a történteket édesapaként Török Norbert. – A versenyzők kihasználták a reggeli friss levegőt és az első 40 km-es szakaszt 19 km/óra feletti „őrült” tempóval teljesítették a sokszor sáros, felázott pályán a Zselic lankáin, erdeiben.

Az első orvosi vizsgálatot Margaréta teljesítette leggyorsabban, mivel két és fél percre tudta vinni lovát sikeres orvosira. Öt követte Szösz Teodóra Junior versenyző fél perc, majd Karolina további 1:10 perc lemaradással. A fiatal hölgyek után a felnőtt mezőnyből Visy Bertalan következett több mint nyolc perccel később. Az izgalmak akkor kezdődtek.

– Kiderült, hogy Margaréta lovának meglazult a bal első patkója, ezért a biztos pontszerzést szem előtt tartva nem merte a laza patkóval bevállalni a következő 20 km-t – folytatta Török Norbert. – Sajnos a versenyen nem volt kovács, így Margaréta hívott szakembert, ám így a 13 perces előnyből több, mint egy óra hátrányt gyűjtött össze. Karolina lovának sem tett jót a sáros, sokszor köves talajon a nagy tempó, Barni elhagyta a bal első patkóját. Mivel a pata nem sérült, egészséges maradt, látva az üldöző mezőnyt, a család a folytatás mellett döntött és kiengedtük Karolinát a következő 20 km-re. Ő csökkentett tempóval teljesítette is a következő etapot, ahol már a menet közben befutott kovács várta a megtalált patkóval, amelyet fogatos versenytársai hoztak be. Mire a kovács végzett, a ló pulzusa helyre is állt és sikeresen végig ment a 60 km utáni orvosi vizsgálaton is.

Végül az utolsó 20 kilométeres is maga mögött tudta tartani Karolina Barnival a többi junior versenyzőt, az így megszerzett második hellyel további értékes pontokat szerzett a magyar bajnokságban és vezeti azt. Koheilan Barninak ez volt az első 80 km-es versenye. Már a szlovákiai 63 km-es bajnoki forduló második helyével jelezte, hogy ő a mezőny elejében otthonosan mozog, ezt itt is bizonyította. Margarétának is sikerült a második helyen behoznia lovát, így továbbra is ezüstérmes helyen áll az azt vezető Visy Bertalan után.

Török Emese a gyerekfutamban vett részt Bíbor nevű welsh B póni kancájával, amelyet ezúttal a leggyorsabb idővel teljesített, maga mögött tudva egy hasonló méretű póni kancát és három arab lovat. – A magyar bajnokságból még négy futam van hátra. Látva a lányok és lovaik formáját, teljesítményét, „harci szellemét” bizakodva tekintünk a következő fordulókra – zárta szavait Török Norbert.