MK: Gyöngyöshalászon már pénteken meg lesz a továbbjutó

Maklári villanyfénynél a Füzesabony–Besenyőtelki derbi, ahol kettős meccs lesz.

Nyolc mérkőzés szerepel a Magyar Kupa megyei selejtezője 2. fordulójának programjában, amely pénteken az andornaktályaiak gyöngyöshalászi vendégjátékával kezdődik. A megyei I. osztályú bajnokság előző kiírásának ötödik helyezettje a hatodikat fogadja abban a reményben, hogy sikeresen túljut a 2019/2020-as idény első tétmeccsén. Esélyesebbnek a hazai gárda számít, de egy meccsen bármi előfordulhat.

A szombati összecsapások közül a Felsőtárkány–Egerszalók párharc azért kívánkozik a sor elejére. Ezt egyfelől a múltbeli presztízscsaták feltétlenül indokolják, másrészt az immár Sivák Sándor vezényelte szalókiak a nyáron a nevek alapján úgy megerősödtek, hogy nemcsak a bajnokságban, de a kupában is sokra vihetik. Persze ehhez először le kell győzni a szalóki származású Montvai Tibor irányított tárkányiakat, akik ugyancsak szeretnének meghatározó csapatként szerepelni a soron következő idényben.

A Füzesabony–Besenyőtelek találkozó ugyancsak patinás rangadóként említhető, amelyen ahogy hazai részről Bocsi Zoltán, úgy a vendégek oldaláról Nagy Endre is azt szeretné, ha a derbi nemcsak azzal emelkedne ki a sorból, hogy villanyfénynél játsszák (Makláron), hanem azzal is, hogy valamit sikerül visszacsempészni a néhány évtizeddel ezelőtti szomszédvári csaták hangulatából.

Az osztálybeli különbséget alapul véve meglepetésnek számítana, ha a Csala Attila vezette Poroszló búcsúztatná az alaposan összekovácsolt Pétervásárát; ha megyei II. osztályban ezüstérmes markaziaknál nem jutna tovább Labancz Róbert herédi együttese, és ha Istenmezején Csóka Róberték örülnének a nyáron Csoszánszki Dávidot elveszített Energia SC ellen. Az bizonyosnak tűnik, hogy várhatóan egyik látogató esetében sem lesz elegendő, ha csupán a mezt küldik ki a pályára…

Idegenben fellépő gárdaként a nyári időszakban egy csapatnyi játékost igazolt Lőrinci a meghatározó emberei távozása miatt meggyengülni látszó makláriaknál érvényesítheti nagyobb játékerejét, míg Hevesen feltétlenül a Besenyei Ferenc igazgatta házigazdák tekinthetők favoritnak a jobbára fiataljaira támaszkodó bélapátfalviakkal szemben.

Egyből következnek a 11-esek

Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény – függetlenül a csapatok osztályba sorolásától –, hosszabbítás nincs, a továbbjutás a tizenegyesrúgásokkal dől el. Ha valamelyik megyei II. osztályú csapat jut a 3. fordulóba, abban az esetben a mérkőzésére augusztus 14-én, szerdán, 17 órakor kerül sor, mivel a másodosztályban augusztus 17–18-án kezdődik a bajnoki szezon.