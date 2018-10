MK: tízgólos egri diadal a nyitányon

Szombaton már a hölgyek is medencébe ugranak.

A várakozásoknak megfelelően nagyon magabiztos győzelemmel indította a hétvégi Magyar Kupa-selejtezőt a ZF-Eger férfi csapata. A délelőtti kezdés kicsit érezte hatását a találkozó elején, nehezen melegedett be a vendéglátó, de a folytatás tükörsimára sikeredett. A csoport házigazdája tíz góllal múlta felül a KSI gárdáját.

A férfi Magyar Kupa selejtezője C-csoportjának 1. fordulójában:

ZF-EGER–KSI 17–10 (3–2, 3–1, 7–2, 4–2)

Az egri góldobók: Rasovics, Hosnyánszky, Murisics 3–3, Vlahopulosz 2, Avramovics, Gyárfás, Sánta, Decker Á., Kürti, Biros B. 1–1.

– Nagyjából erre számítottam, a KSI is cserélt az előző mérkőzéshez képest, és mi is – értekelt a ZF edzője, Dabrowski Norbert. – Annak örülök, hogy menet közben realizálni tudtam, hogy a BL-ben a Crvena zvezda ellen is nagyjából ezt kapjuk majd. Fiatal, fegyelmezett, fizikálisan rendben lévő csapat, jó kapussal. Sok helyzetet kihagytunk, a KSI hálóőre jól védett.

MAGYAR KUPA, FÉRFIAK, C-CSOPORT

PÉNTEK

11.00: ZF-Eger–KSI 17–10

18.15: Szombathely–KSI

19.45: Szentes – Debrecen

SZOMBAT

9.00: ZF-Eger–Szombathely

10.30: Debrecen–KSI

12.00: ZF-Eger–Szentes

17.00: KSI–Szentes

18.30: Debrecen–Szombathely

VASÁRNAP

12.00: Szentes–Szombathely

13.30: Debreceni VSE–ZF-Eger

MAGYAR KUPA, NŐK, A-CSOPORT

SZOMBAT

13.45: FTC–ZF-Eger

15.15: III. Kerületi TVE–Tatabánya

VASÁRNAP

9.00: Tatabánya–FTC

10.30: III. Kerületi TVE–ZF-Eger

16.00: ZF-Eger–Tatabánya

17.30: FTC–III. Kerületi TVE