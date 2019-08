Nagy bajnoka távozott a hazai röplabdaéletnek

A búcsú sokszor fájdalmas, így van ez Bóta Enikő esetében is.

Játékosként magyar bajnoki címet szerzett Egerben, edzőként azonban más kihívásokkal kellett megküzdenie a megyeszékhelyen Bóta Enikőnek. A 129-szeres válogatott röplabdázót hosszan tartó betegség gyűrte maga alá. Ötvenegy évet élt.

„Én valójában hazajöttem Egerbe, ebbe a megyébe. Anyukám itt érettségizett a Szilágyi Gimnáziumban, a nagymamám Egerfarmoson él most is. Mivel a rokonaimat korábban is látták itt velem, sokan azt gondolták, egri vagyok, ezért azt mondták: gyere haza, Enikő”. Az 1998-ban lapunkban megjelent interjú mondatai ezek attól az embertől, aki 1997-ben érkezett Egerbe, ahol 2000-ig szerepelt.

Az edzősködést a Szabóker-Agria RC csapatánál kezdte 2006-ban, ahonnan 2007-ben távozott. A megyeszékhelyhez egy ideig üzleti vállalkozás is kötötte, miközben fiára, Valics Bencére a vízilabdacsapat kapusaként lehetett büszke. A halál Budapesten érte, ott temetik a hónap végén.

Isten veled, Enikő!

Róla mondták

KALOTAY RÓZSA, volt egri csapattárs: – Kemény, határozott ember volt, aki a sikerért mindent megtett. Irigyeltem a keménységét, a kitartását, a győzelembe vetett hitét.

OLASZ MIKLÓS, egri drukker: – Élmény volt nézni a játékát. Fantasztikus sportember volt. Mindig mosolygott, mindenkihez volt egy jó szava.

GÁSPÁRDY GYÖRGY, az Agria RC elnöke: – Teljes szívvel játszott és edzősködött. Nehéz felfogni, hogy ilyen hamar elment közülünk.

Bóta Enikő eredményei

– 129-szeres felnőtt válogatott (1984–1995 között)

– „B” világbajnoki 4. (1986, Róma)

– Európa-bajnoki 9. (1985, Hollandia)

– KEK-bronzérmes (1986, Ankara)

– Savariakupa-győztes (1986, Szombathely)

– Savaria-kupamásodik (1987)

– Savariakupa-harmadik (1985)

– 7-szeres magyar bajnok (1985/86, 1986/87, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1997/98)

– 3-szoros magyar bajnoki ezüstérmes (1983/84, 1984/85, 1987/88)

– 2-szeres magyar bajnoki bronzérmes(1982/83, 1990/91)

– 2-szeres magyar bajnoki 4. (1988/89, 2000/2001)

– 7-szeres Magyar Kupa-győztes (a Magyar Népköztársasági Kupában, illetve a Magyar Kupában: 1983/84-ben, 1985/86-ban, 1986/87-ben, 1991/92-ben, 1992/93-ban, 1997/98-ban)

– 3-szoros Magyar Kupa ezüstérmes (1984/85-ben, 1987/88-ban, 1989/90-ben)

– az Év női röplabdázója Magyarországon (1988-ban)

– Strandröplabda:

– 3-szoros Magyar bajnok

– 2-szeres ezüstérmes

– 3-szoros bronzérmes

– 1-szeres egyéni bajnok