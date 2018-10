Nagy Endre: mintha minden összeesküdött volna ellenünk

Valamennyi meccs szombaton lesz a megyei I. osztályban.

A sok sebből vérző Besenyőtelek és az átalakulás időszakát élő Heréd csapatának egymás elleni mérkőzését tűztük a megyei I. osztály 9. fordulójának középpontjába, miközben az FC Hatvan–Lőrinci és az Energia SC–Gyöngyöshalász derbi is játéknap fontos részét képezi.

SZOMBAT, 15.00:

BESENYŐTELEK (10.)–HERÉD (8.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Harnos Csaba (Tamasi, Berecz).

NAGY ENDRE, a besenyőtelkiek edzője: – Az elsődleges szempontot az jelenti, hogy létszámban meglegyünk. Az induláshoz képest ugyanis nagyon leszűkült a keretünk, olyan, mintha minden összeesküdött volna ellenünk. A Heréd elleni mérkőzés ugyanolyan nehéznek ígérkezik, mint a hatvani, vagy a Lőrinci elleni, vagyis várhatóan megfogunk szenvedni. Minden baj ellenére az utóbbi hetekben annyi pozitívum már látszódott, hogy stabilak vagyunk, ez pedig okot adhat a bizakodásra, mert elöl akadnak gólképes embereink.

Sérült: Szabó M., Ragó T., Vámosi R. Eltiltva: –. Egyéb ok: Jónás, Herpai, Tóth Á.

LABANCZ RÓBERT, a herédiek edzője: – Átalakulási folyamat zajlik a csapatnál annak érdekében, hogy igazán sikeresek lehessünk. Taktikai téren kell sokat fejlődni, céltudatosabb futballra van szükség az eredményesebb játékhoz. A felállt védelem ellen egyelőre türelmetlenek vagyunk, ezen is javítanunk kell. Besenyőtelken fontos lesz, hogy ne hagyjuk teret a hazaiaknak a kontrajátékra, miközben mi a kínálkozó gólszerzései lehetőségekkel tudjunk élni. Ez döntetheti a mérkőzés sorsát.

Sérült:–. Eltiltott: –. Egyéb ok: Verebélyi már nem tagja a keretnek.



FC HATVAN (1.)–LŐRINCI (4.)

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Tóth Zoltán (Varga G., Szarvas).

A szomszédvárak csatája akkor lehet igazán érdekfeszítő, ha a lőrinciek minimálisra tudják csökkenteni annak a lehetőségét, hogy a hatvaniak gólt szerezzenek. Mert hogy az borítékolható, hogy Simon Antal játékosai betalálnak a kapuba. Eddig legalábbis így történt, ennek köszönhető a hibátlan mérleg, a legtöbb rúgott és a legkevesebb kapott góllal. Győri Zoltán együttese még „érőben” van, a népkerti fellépés éppen ezért jó értékmérőt jelenthet az újonc együttesnek.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (5.)

Gyöngyös, Sport úti pálya. V.: Derda József (Horváth M., Juhász Á.).

A gyöngyösiek minden hétvégén húznak egyet a nadrágszíjon mielőtt csatába mennek, és ez a fajta hozzáállás eddig hat győzelemben és két döntetlenben öltött testet. A Halász elleni párharc azért lóghat ki a sorból, mert most talán a korábbiaktól is többre lesz szükség a veretlenség megőrzéséhez. Az egy hete erősen megsebzett vendégeknek van olyan tartásuk, hogy a közeli szomszédokkal szemben fokozott lesz a becsvágy bennünk.

HEVESTHERM-HEVES (3.)–EGERSZALÓK (13.)

Heves. V.: Dajkó Tamás (Pásztory, Klenovics P.).

Heves nem a könnyű vendéggyőzelmek helyszíne, a pontokért nagyon meg kell küzdeni bárki legyen is az ellenfél. A szalókiak egy hete végre újra megérezték a siker édes ízét, ami egy szebb sorozat első lépcsőjét jelentheti. Ez esetben a döntetlen már annak számítana, miközben a házigazdáknak az iksz így előre alighanem csalódást jelentene.

PÉTERVÁSÁRA (6.)–FELSŐTÁRKÁNY (9.)

Pétervására. Bocsi Attila Spt. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Koroknai).

Egyelőre rapszodikus teljesítmény a péterkeiek sajátja, így nem nem tudni, hogy a tárkányiakkal szemben a gólerős játék, vagy a túlzottan sok hiba kap döntő szerepet. A vendégeknél úgy hullanak legjobbjaik, mint most javában a falevelek, de a potenciál így is bennük lakozik, ami pontot is eredményezhet.

MAKLÁR (11.)–FÜZESABONY (15.)

Maklár. Adler Sándor Spt. V.: Varga Gábor (Kurinka, Lovasi).

Két nap alatt két meccs vár a makláriakra, akik az FSC után bajnoki után vasárnap 18 órától az FTC öregfiúi ellen, a nézők számára ingyenes mérkőzésen avatják a centerpálya világítását. Bánka Balázsék persze igazán akkor tündökölnének dicsfényben, ha az abonyiakkal szemben náluk maradnának a pontok. Erre még úgyis jó esély mutatkozik, hogy legutóbb otthonában betlizett Sipos Lajos együttese.

MARSHALL-ASE (7.)–BERG SYSTEM-EGER SE II (12.)

Andornaktálya. V.: Mencsik László (Lovas, Rézműves)

A Borsodnádasdon elszenvedett kudarcot követően azért vár igazán nehéz feladat az andornaktályai alakulatra, mert az egy hete Makláron győztes egriek lehet, hogy elkapták az fonalat, ami majd fentebb húzza őket.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (16.)–BORSODNÁDASD (14.)

Bélapátfalva. V.: Debreczeni Krisztián (Varga L., Orovecz).

A térképen felül és a tabellán alul található csapatok összecsapása egymás számára sok ismerőst vonultat fel, ami alapján nehéz megjósolni a találkozó végkimenetelét. Vagyis ami legvalószínűbbnek tűnik, az a három esély és ezzel nem tévedünk nagyot.

