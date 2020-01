Nagyrédén a hajdani csapattársak nyerték a dr. Csomós-emléktornát

A rengeteg focitorna között masnit kell kötni a nagyrédei dr. Csomós-emléktornára, színvonalában annyira a kiemelkedőek közé tartozik megyénkben.

A második alkalommal kiírt megmérettetésen először hódította el az aranyserleget a díjnévadó Csomós Tamás korábbi csapata, a Gyöngyösi AK. Sztárvendégek sora és több mint száz részvevőtől nyüzsgő csarnok jellemezte a 2. Csomós Tamás-emléktornát. Korábban az év utolsó napjához közeli rendezés miatt majd’ negyed évszázadon keresztül Szilveszter-kupára hallgatott a Lukács György testnevelő, edző szervezte rendezvény, azonban dr. Csomós 2018-as halálával új keresztséget kapott a torna.

A győztes gárda kapitánya Siposné Fodor Judit nagyrédei polgármestertől és Csomósné Judittól, az elhunyt özvegyétől vehette át a vándor- és örökserleget. A díjátadó előtti gyászszünet során több perces kitartó taps köszöntötte az özvegyet is és a nagyra becsült eltávozott lelkét.

Eredmények: Nagyréde A–Nagyréde B 4–3, Gyöngyösi AK–Salgótarjáni BTC 5–4, Debrecen–Nagyréde A 4–1, Nagyréde B–SBTC 3–5, GYAK–Nagyréde A 5–0, Debrecen–Nagyréde B 5–4, Nagyréde A–SBTC 1–6, GYAK–Debrecen 4–3, GYAK–Nagyréde B 6–3, SBTC–Debrecen 2–3. Bemutató mérkőzésen: Jakab és csapata–Szalay és csapata 5–5. A végeredmény: 1. GYAK 12 pont, 2. Debrecen 9, 3. SBTC 6, 4. Nagyréde A 3, 5. Nagyréde B 0.

Különdíjak

Gólkirály: Nagy Gábor (Gyöngyösi AK)

Legjobb mezőnyjátékos: Nagy Zsolt (Debrecen)

Legjobb kapus: Holecz Adrián (Gyöngyösi AK)

Összegyűjtöttünk egy csokorra valót azokból a nyilatkozatokból, amelyek emberközelivé teszik a tornát, némi betekintést engedve annak hangulatába.

A polgármester asszony

– Mi, nagyrédeiek és a nagyrédei közösség most Csomós Tamásra emlékezünk, akit fájdalmasan fiatalon veszítettünk el – mondta Siposné Fodor Judit, Nagyrédei polgármestere. – Jó ember volt, a nagybetűs ember, kiváló sportember és családapa. Kiváló képviselő-testületi társam, aki mindig a maximumot hozta ki a munkájából. 2015-ben, amikor megkértem, hogy vállalja el a külsős tagságot a pénzügyi bizottságban, azt mondta, hogy nehezet kérsz, mert nagyon kevés az időm, nagyon sok az elfoglaltságom. Tartozom a családomnak azzal, hogy többet legyek velük. De mégis jött. Mindig erőn felül segített nekünk egészen a haláláig. Óriási megnyugvást adott az ő jelenléte. Alkotó ember volt, az élet minden területén alkotott, s ez mindannyiunk számára követendő példa. És ezért nagy öröm számomra, hogy az emléktornát másodjára rendezik, mert óriási öröm, hogy ilyen nagy emberekkel emlékezünk rá. Büszkén mondhatom, jó volt az ismerősének, talán barátjának lenni. Kívánom, hogy mindenkivel találkozzunk ugyanitt jövőre! És folytatódjék ez a hagyomány, mert ez egy nagyon szép hagyomány! És egy olyan emberre emlékezünk, akit nagyon jó lett volna még nem elveszítenünk.

A feleség

– Nagy öröm, hogy ilyen sokan eljöttek a férjemről elnevezett tornára – fogalmazott elérzékenyülve Csomósné Judit. – Ő is rendszeresen részt vett ennek a tornának az elődjén, a Szilveszter-kupán. Két éve még ő is itt rúgta a gólokat… Ha összegyűlnek azok, akikkel ő is együtt focizott, olyan, mintha kicsit újra ő is velem lenne. Az embernek nem lehet túltenni magát ezeken a dolgokon. A sportban annyira iránymutató volt, hogy gyermekeink követik a nyomdokait. Két lányunkból az egyik, Pannka még utánpótlás korú, de már a felnőttben is kézilabdázott a tavaly NB I-es Eszterházy SC-ben, amellyel jelenleg az NB I/B-ben szerepel. Legutóbb négy gólt dobott a kupában. Tamás fiúnk U13-as labdarúgó a GYAK-ban.

Az elnök

– Tisztelet és köszönet mindazoknak, akik az ünnepek közvetlen közelében időt szakítottak kiváló barátunkra – közölte Jakab Gábor, az MLSZ Heves megyei Igazgatóságának társadalmi elnöke. – Itt igazából mindenki győztes, mert a szív győzött. Megtiszteltük Csomós Tomi barátunkat, és emlékeztünk rá. A futball ereje most lesöpört mindent. A megyénél is igyekszünk figyelemmel lenni rá, hiszen őrizzük az emlékét. Jó, hogy a labdarúgó-társadalom itt, Nagyrédén jön össze miatta. Ez természetes, nem próbáljuk elvinni máshová a megemlékezést, mert itt van jó helyen.

A szóvivő

– Jól ismertem Csomós Tamást – nyilatkozta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. – Ahol ő volt, ott mindig sok néző volt, ez sokat elmond. Magam is szeretettel és tisztelettel emlékezek rá. Amíg ilyen tornákat rendeznek, mint az ő nevét viselő, addig a magyar labdarúgás épülhet.

A csapattárs

– Felemelő volt, ahogy beszéltek a tornán felszólalók pályatársamról, csapatkapitányomról – összegzett Nagy Gábor, a torna gólkirálya. – Tamás nekem sportemberként, tanárként és családfőként is példaképem, s úgy érzem, hogy az általa elvégzett munka a teljes fiatalság számára követendő. Vele a Gyöngyösi AK színeiben korábban már szerepeltünk szépen ennek a tornának az elődjén is, de dr. Csomós csapata most először érdemelte ki az aranyérmet a Csomós-emléktornán. A tavaly ezüstös gárdánknak ez már csak azért is plusz érdem, mert idén a Debrecen és az SBTC igen erős volt. Azonban minden energiánkat mozgósítottuk, hogy dr. Csomós Tamás egyesületét az élen láthassa a kupa névadója odafentről. Biztos vagyok abban, hogy most boldog a fellegekben. Ha tehetem, mindig részt veszek ezen a tornán.