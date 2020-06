Nagyrédén kiváló társaságot gyúrt bajnokká Nagy Gábor edző

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályú pontvadászatban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat a 2004/2005-ben elsőként végzett Szőlőskert Nagyréde SC gárdájával folytatjuk.

– Közhelynek tűnik, ettől még igaz, hogy valóban jó társaság alkotta a keretet, mert akik évek alatt jöttek, és nem oda valók voltak, azokat „kidobta” maga közül a gárda – emlékezett a csapat kapusa, Juhász Erik.

– Nyolcvan százalékban a meccsek után is ment az összetartás, a büfében is bajnokcsapatot alkottunk, nem csak a pályán. Úgynevezett régi mentalitású társaság gyűlt össze, amelynek tagjai képesek voltak „meghalni” a győzelemért, imádtak nyerni, és a hagyományok alapján ezt méltó módon meg is ünnepelték. Ideális arányban voltak az idősebbek és a fiatalok, köztük néhány igazi fanatikussal, úgymint Pásztor Zsolt és az azóta sajnos már elhunyt Csomós Tamás, akik mindent megtettek a sikerért, a többiek pedig jó példaként követték őket. Valódi spílerként Fekete Viktor és Bíró Péter lendített sokat az eredményességen, miközben „Csomi” szorgosan rugdosta a gólokat. Nagyon komoly edzésmunka folyt, Nagy Gábornál nem volt pardon! Az edzőnk jól felépítette a csapatot, róla csak azt mondhatom, hogy az egyik legfelkészültebb szakember, akivel dolgoztam.

Az őszi szezont a Nagyréde és a Verpelét veretlenül játszotta végig. A bajnokság felénél a szőlőskertiek álltak az élen 41 ponttal a 39 pontos Verpelét és a 37 pontot gyűjtött Felsőtárkány előtt. A tavaszi rajtot megelőzően a nyolcadik helyen álló Tarnaörs bejelentette visszalépését. A csonka mezőny mellett az időjárás is gondokat okozott. Az első tavaszi játéknapon csupán három mérkőzést tudtak lejátszani. A folytatásban a Verpelét több váratlan döntetlent játszott, míg ezalatt a Nagyréde egyetlen vereséget szenvedett. A bajnoki cím a 28. fordulóban dőlt el végleg, amikor a Verpelét az FC Hatvan vendégeként elvesztette veretlenségét (1–2), a Nagyréde pedig Novajon nyert 6–1-re, és ezzel nyolc pont előnyre tett szert két fordulóval a vége előtt.

A bajnokcsapat tagjai

Juhász Erik, Juhász Csaba – kapusok; Molnár Balázs, Kulcsár Tibor, Bódis Barna, Gódor János, Nagy Gábor, Csuvikovszky Balázs, Karsai Zsolt, Barna Tibor, Fekete Viktor, Szerdahelyi Gábor, Pittner József, Fekete Tamás, Pásztor Zsolt, Bíró Péter, André Zoltán, Csomós Tamás – mezőnyjátékosok. Játékos-edző: Nagy Gábor. Elnök: Oczella László. Szakosztályvezető: Kovács László.

Az alsóházban az ősszel még utolsó Heves tavaszi igyekezete a tizenharmadik helyhez bizonyult elegendőnek, megelőzve a szintén nagy múltú Bélapátfalva és Besenyőtelek együttesét. A besenyőiek végül megúszták a kiesést, mivel a Hevesaranyos nem nevezett a magasabb osztályba.

A gólkirályi címet Csomós Tamás (Szőlőskert-Nagyréde SC) érdemelte ki 24 góllal.

A 2004/2005-ös végeredmény