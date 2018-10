NB I: az egriek átérzik a meccs súlyát

Szombaton tévés meccset játszik a B. Braun.

A gyöngyösi Varsandán és Gábori ismerős közegben

Sike Károly

A mezőnyben egyedüliként pont nélkül álló Vecsés jelenti a DVTK-Eger következő ellenfelét, míg a HE-DO B. Braun Gyöngyös együttesére ezúttal Balatonfüreden vár megmérettetés.

A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzései:

DVTK-EGER (13.)–VECSÉSI SE (14.)

Eger, körcsarnok, szombat, 18.00. V.: Hargitai, Markó.

– Bízom benne, hogy a fokozott bizonyítási vágy ezúttal nem fordul át görcsösségbe és jóval kevesebb hibával kézilabdázunk, mint egy hete Mezőkövesden – fogalmazott Tóth Edmond, az egriek vezetőedzője. – A kellő tanulságokkal felvértezve várjuk az összecsapást, amely a jelenlegi helyzetben fokozott jelentőséggel bír. Mindannyian átérezzük a találkozó súlyát és az ezzel járó felelősséget. Elszántak a srácok, szeretnénk bizonyítani, hogy többre vagyunk hivatottak.

A vecsésiektől négy mérkőzést követően távozott Nagy Károly vezetőedző, akit a csapat gyenge szereplése miatt menesztett a klubvezetés. A mesteredző irányításával a felnőttcsapat a klub történetének legnagyobb sikerét aratta azzal, hogy bajnoki címet szerzett az NB I. B Nyugati csoportjában. Helyére a szerb Damir Sztojanovics érkezett. Az új tréner mellett a játékoskeret megerősítése érdekében az irányító Nebojsa Vojinovics és a jobbszélső Uros Radoszavljevics csatlakozott a vecsésiekhez. A változtatások azonban egyelőre nem hozták meg a várt áttörést. A csapat legutóbb hazai pályán szenvedett kilencgólos vereséget a Balatonfüredtől.

– Feltétlen óvatosságra int, hogy a vecsésiek edzőcserét követően érkeznek. A szerb tréner temperamentumával képes lehet új lendületet adni a gárdának – vélekedett Tóth Edmond.

BALATONFÜREDI KSE (6.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (5.)

Balatonfüred, szombat, 15.00. V.: Bíró, Kiss. Tv.: M4 Sport

Korábbi játékostársaival néz farkasszemet Varsandán Milán, aki két évet töltött Balatonfüreden, mielőtt a nyáron visszatért a gyöngyösi klub kötelékébe.

– Fiatal csapathoz utazunk, amelyben azért rutinos játékosok is helyet kapnak – fogalmazott a 28 esztendős korábbi válogatott balszélső. – Összeszokott, egységes gárda a soros ellenfelünk, amellyel szemben rendkívül nehéz pontokat szerezni. Nagy kihívást jelentő feladat előtt állunk, de továbbra is jó formában vagyunk és nagyon szeretnénk bizonyítani, hogy idegenben is képesek vagyunk eredményesen kézilabdázni.

A balatonfürediek az elmúlt fordulók során egyetlen ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint a mátraaljaiak. A Szegedtől (29–37), a Veszprémtől (24–32) és a Tatabányától elszenvedett vereségen (18–22) túlmenően a Budakalászt (28–25), a Mezőkövesdet (28–20) és a Vecsést (30–21) is egyaránt legyőzték Hornyák Péterék.

A Varsandánhoz hasonlóan korábban Balatonfüreden is szerepelt Gábori Máté úgy véli, a szurkolók segítségével lehet esélyük a pontszerzésre.

– Ugyan nem a megszokott időpontban játszunk, ráadásul a mérkőzés napja hivatalosan munkanap, mégis arra kérem a szurkolóinkat, hogy aki csak teheti, a viszonylag nagy távolság ellenére kísérjen el bennünket, hiszen hatalmas erőt adnak nekünk – fogalmazott a jobbszélső.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA