NB I: az egrieknek nem sikerült megfelelően pótolni a hiányzókat

Kovács Gábor három győzelemből vette ki a részét.

Jóna Andrást és sérülés miatt Nagy Balázst is nélkülözni az egri csapatnak a KSI elleni bepótolt mérkőzésen. A hiányzók helyére Banok Tamás és Nagy Ádám került be az NB III-as keretből, ám – hasonlóan a budapesti mérkőzéshez – az egri visszavágón is a központi sportiskolások kerültek ki győztesként a párharcból.

Az NB I-es vegyes bajnokság 15. fordulójából bepótolt mérkőzésén:

EVSI-PÁLOSI AK-HRT SPEDITION–KSI SE 4:10

Győztek: Kovács Gábor 2, Pálosi Balázs 1, és a Kovács, Pálosi páros.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA



KÖVETKEZIK

Május 4., szombat, 16.00:

NB I: EVSI-Pálosi AK–Szerva ASE Szécsény

NB III: EVSI-Pálosi AK–Kömlő SC