NB I: egri ízelítő abból, milyen csapattá szeretnének válni

A tatabányaiak most is megszenvedtek a pontokért a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.

A férfi kézilabda NB I. 1. fordulójában:

SBS-EGER–TATABÁNYA KC 28–30 (17–15)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 700 néző. V.: Fekete T., Tóth D.

EGER: Moscoso – LEZÁK 8 (2), Tóth A. 3, SCHMID 3, FÜZI 4, BERNATONIS 4, MOLNÁR B. 5. Csere: Kiss G., Papp G. 1, Tóth R., Rédei. Edző: Tóth Edmond.

TATABÁNYA: Bartucz – Hornyák 2, Ancsin, Sipos, Ilyés, BOZOVICS 7, Borzas 1. Csere: Borbély (kapus), JUHÁSZ Á. 6, VRANJES 5, Balogh Zs. 7 (5), Győri, Szász 2. Edző: Vladan Matics.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 6–4, 18. p.: 9–7, 24. p.: 12–2, 36. p.: 17–20, 42. p.: 20–24, 48. p.: 22–25, 54. p.: 25–26.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 5/5.

TÓTH EDMOND: – Adtunk egy kis ízelítőt abból, milyen csapattá szeretnénk válni. A második félidőt enerváltan kezdtük, de a végén ennek ellenére is volt esélyünk a pontszerzésre.

VLADAN MATICS: – Juhász Ádám sérülése sokkolt bennünket. Tavaly is nagyon megszenvedtünk Egerben, és ezúttal is. Most a két pont a legfontosabb, a jó játék majd legközelebb.