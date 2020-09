NB I-es csapataink különböző célokkal rajtolnak

Míg a HE-DO B. Braun Gyöngyös idén is élmezőnybe vágyik, addig az SBS-Eger számára a túlélés a cél a 2020/2021-es szezonban. Az NB I-es küzdelmek szombaton rajtolnak.

A férfi NB I. 1. fordulójának mérkőzései:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–OROSHÁZI FKSE

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Altmár, Horváth M.

A mátraaljaiak számára egy hete az északmacedón RK Butel Szkopje elleni Európa-liga párharc jelentette a 2020/2021-es nyitányt. A klub történetének első nemzetközi kupamérkőzése emlékezetes sikert hozott, a tizenhárom gólos győzelemnek köszönhetően (34–21) már a második selejtezőkörre készülhetnek Mitar Markezék. A folytatásra most néhány hetet várni kell, az NB I-es csatározások azonban ez idő alatt tűzben tarthatják az idén a bajnoki és El-küzdelmek mellett a Magyar Kupában és a Ligakupában is érdekelt gyöngyösieket.

– Nem titok, hogy a bajnoki küzdelmek elsőbbséget élveznek a többi sorozattal szemben – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Konkoly Csaba. – Feltett szándékunk, hogy idén is a felsőházban végezzünk arra készülünk, hogy megismételjük a tavalyi menetelést. A közvetlen riválisok közül a Balatonfüreddel és a Tatabányával továbbra is komolyan kell számolni, de a Csurgó, a Komló s véleményem szerint a Budakalász is új lendületet vehet. Hasonló stílusban vágunk neki az új szezonnak, a meglévő játékunkból szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni.

Az első erőpróbát az Orosháza jelenti a mátraaljaiaknak.

– A viharsarkiak is jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt szezonban, ennek jeleit már tavasszal is láthattuk – folytatta Konkoly Csaba. – Ettől függetlenül a győzelem a cél, az előttünk álló zsúfolt versenynaptárban a hazai pályán szerzett pontok méginkább felértékelődnek. Ezúttal is a koncentrált, fegyelmezett játék vezethet sikerre.

KOMLÓ–SBS-EGER

Komló, szombat, 18.00. V.: Bócz, Wiedemann.

A megyeszékhelyiek nyolc 21 éven aluli játékossal kezdik a bajnoki csatározásokat. A cél egyértelmű, ha vért izzadva is, de annyi pontot kell gyűjteni, ami elegendő a bennmaradáshoz. Az egriek szakmai igazgatója, Szabó Péter úgy fogalmazott: várhatóan lesz hat-hét együttes, amely késhegyre menő küzdelmet vív majd az NB I-es tagság meghosszabbításáért. Apróságok dönthetnek majd egyik vagy másik fél javára.

– Bízom benne, hogy a hosszú szünet után mindenkiben fokozott bizonyítási vágy munkálkodik – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Erős ellenféllel kezdünk, a Komló évek óta az élvonalbeli mezőny stabil együttesének számít, hazai környezetben pedig különösen hatékony. Nem mi számítunk esélyesnek, de a papírforma nem mindig szentírás.Több mint öt hónap után játszanak ismét tétmérkőzést az NB I-es gárdák, ilyen hosszú kihagyás után az első mérkőzés mindig tartogathat meglepetést.

Az SBS-Eger hat új játékossal a fedélzeten, július közepén kezdte meg a felkészülést az új szezonra.

– Nem a nyitányra időzítettük a csúcsformát, mérkőzésről mérkőzésre igyekszünk majd javulni – folytatta Tóth Edmond. – A fiataloknak nem héthetes felkészülés kell, hanem 5–6 hónap, de bízom benne, hogy teher alatt nő a pálma és a bajnoki találkozókon gyorsabban felveszik az NB I-es meccsek hőfokát. A felkészülésünket eléggé átírták a sérülések, de amit tudunk, azt igyekszünk megmutatni.

Sűrű a menetrend

Rendhagyó versenykiírással rajtol a 14 csapatos férfi NB I. Miután a liga elfogadta az első osztályú klubok javaslatát a fordulók sűrítéséről, az őszi szezonban szerda-szomba ritmusban 19 mérkőzés vár a csapatokra. A cél, hogy a magyar szövetség koronavírus-protokolljának betartásával minél több mérkőzést játszhassanak nézők előtt, és az előző évaddal ellentétben biztosan lehessen eredményt hirdetni az idény végén.