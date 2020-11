NB I: parázs csata várható Gyöngyösön

Az Eger öt, a Gyöngyös harminckét nap után játszik ismét bajnoki mérkőzést. Előbbi Szegeden vendégeskedik, utóbbi a Ceglédet fogadja.

A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:

MOL-PICK SZEGED (3.)–SBS-EGER (14.)

Szeged, zárt kapuk mögött szerda, 18.00. V.: Bujdosó, Horváth V.

Több mint kéthónapos kényszerszünetet követően, öt napon belül a Veszprémmel és a Szegeddel is megmérkőzik a megyeszékhelyi gárda. Schmid Péterék világsztárokkal szemben vehetik fel ismét az NB I-es mérkőzések fordulatszámát. A szerdai találkozó csakúgy, mint a bakonyiak elleni, leginkább a formába hozást szolgálja.

A Tisza-parti gárda négy mérkőzés után százszázalékos mérleggel áll. Sorrendben az Orosháza, a Budakalász, a Csurgó és a Veszprémi KKFT ellen arattak győzelmet Bodó Richárdék, ám utoljára szeptember 11-én léptek pályára az NB I-ben. A szegediek keretét is alaposan megtizedelte a koronavírus, várhatóan több meghatározó játékost is nélkülöznek majd a mai meccsen. Az egrieknél az MKSZ által előírt heti tesztek ezúttal is mindenki esetében negatív eredményt mutattak.

A férfi NB I. 12. fordulójának mérkőzése:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (5.)–CEGLÉD (11.)

Gyöngyös, zárt kapuk mögött, szerda, 18.00. V.: Réti., Szedmák.

A gyöngyösiek utoljára október 17-én, a Veszprém ellen játszottak bajnoki mérkőzést, azóta a vírusfertőzés miatt négy meccset későbbre halasztottak.

– Számunkra is élet-halált jelentő tétmeccset több mint két hónapja a Budakalásszal vívtunk, az Európai Kézilabdaligában a Füchse Berlin ellen, majd a bajnokságban a Veszprémmel szemben is az esélytelenek nyugalmával léptünk pályára – fogalmazott a klub honlapjának a gyöngyösi jobbszélső, Urbán Egon. – Már nagyon várjuk az összecsapást, amelyen kiélezett küzdelemre számítok. Mindkét oldalon több hiányzó akad, de nem engedhetjük meg, hogy hazai pályán pontot veszítsünk.

A hétfői Covid-tesztek a gyöngyösiek esetében sem mutattak ki új fertőzést, így a korábban megbetegedett játékosok kívül a többiek hadra foghatók.

Innen folytatják

1. Veszprém 10 10 – – 373–207 20

2. Csurgó 8 4 1 3 214–212 9

3. Szeged 4 4 – – 133–97 8

4. FTC 5 4 – 1 149–117 8

5. Gyöngyös 5 3 – 2 139–138 6

6. Tatabánya 4 2 1 1 103–99 5

7. Budakalász 7 2 1 4 181–203 5

8. Komló 4 2 – 2 109–108 4

9. Balatonfüred 5 – 3 2 112–143 3

10. Orosháza 7 1 1 5 155–214 3

11. Cegléd 8 1 1 6 167–244 3

12. Veszprémi KKFT 4 1 – 3 103–122 2

13. Dabas 3 – – 3 69–79 0

14. Eger 2 – – 2 48–72 0