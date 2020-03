NB I: szurkolóik hiányában félkarúak csapataink

Azok után, hogy a kormány vészhelyzetet rendelt el a koronavírus-járvány terjedése miatt, zárt kapuk mögött rendezik az SBS-Eger–HE-DO B. Braun Gyöngyös megyei rangadót.

A férfi NB I. 19. fordulójának mérkőzése:

SBS-EGER (9.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (3)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Hargitai, Markó.

A két csapat eddig tizenegy alkalommal találkozott az NB I-ben, s három döntetlen mellett ötször a Gyöngyös, háromszor az Eger diadalmaskodott. A megyeszékhelyen lejátszott mérkőzések tekintetében kiegyenlített a mérleg: egy döntetlenen kívül két-két hazai és vendégsiker született.

– A vészhelyzet elrendelése alaposan felforgatta a szerdai napunkat, nem túlzás azt állítani, hogy félkarú óriások lettünk a szurkolóink nélkül – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Eger mindig is arról volt híres, hogy a drukkerek olyan hangulatot teremtenek, amivel az esetleges tudásbeli hátrányt is ki tudjuk egyenlíteni. Most ezzel a helyzettel kell megbirkózni, de őszintén mondom, fogalmam sincs, mit hoz a mérkőzés. Amelyik csapat jobban fel tud pörögni, könnyebben alkalmazkodik a megváltozott miliőhöz, az kerülhet ki győztesen a párharcból. A Gyöngyös esélyei lényegesen megnövekedtek a zárt kapus találkozóval.

A mátraaljai gárda kiváló formának örvend. Az együttes tavasszal mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte, miközben a Ligakupában is biztosította helyét a legjobb négy mezőnyében. Az egriek egy hete Budakalászon nyertek, amivel nyolc fordulóval a hivatalos zárás előtt óriási lépést tettek a bennmaradás felé.

– Nagyon fognak hiányozni a szurkolóink, akik az elmúlt időszakban idegenben is szinte hazai hangulatot varázsoltak – osztotta meg a gyöngyösiek trénere, Konkoly Csaba. – Nem könnyű így pályára lépni, de tesszük a dolgunkat, játszunk, ameddig engedik. A kézilabdázás szabályai és a taktika nem változik, igyekszünk ebben a rendkívüli helyzetben is jól végezni a feladatunkat. Biztos vagyok benne, hogy alaposan meg kell küzdeni a sikerért, az ellenfeleink hétről-hétre kettőzött erővel küzdenek. A bronzéremért folytatott küzdelemben továbbra is a kezünkben van a sorsunk, amivel élni szeretnénk. Nem eshetünk abba a hibába, mint a decemberben a Mezőkövesd ellen. Abból is tanultunk.

A gyöngyösieknél a porcműtét után lábadozó szlovák irányító, Lubomir Duris még maródi, míg a szintén sérüléssel bajlódó szerb jobbátlövő, Mitar Markez pályára lépése kérdéses.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA