NB I: veszprémi átlövő érkezik Egerbe

Gőzerővel zajlik a jövő évi keret kialakítása az SBS-Eger NB I-es férfi csapatánál. A klubvezetés igyekszik együtt tartani a csonka szezonban kilencedik helyén zárt együttes gerincét, miközben már az első érkezőről is beszámolt a szakmai igazgató.

A megyeszékhelyi gárda legfrissebb szerzeménye a Telekom Veszprém együttesétől érkező Szuharev Lev. A 19 éves jobbátlövő egy évre, kölcsönbe kerül új állomáshelyére.

– Örömmel jelenthetem, hogy az Egerben zajló szakmai munka országszerte egyre nagyobb elismerésnek örvend és évről-évre vonzóbb a feltörekvő fiatal játékosok számára – fogalmazott a SBS-Eger szakmai igazgatója, Szabó Péter. – Ennek az egyik ékes példája Lev esete, aki kifejezetten hozzánk szeretett volna jönni, azt remélve, hogy Tóth Edmond vezetőedző kezei alatt még jobban kiteljesedjen a pályafutása. Ambiciózus kézilabdáról beszélünk, bízom benne, hogy mindkét fél számára gyümölcsöző időszak elé nézünk.

A nyíregyházi születésű Szuharev Lev 2019 februárjában mutatkozott be a Telekom Veszprém felnőttcsapatában. Tavaly tavasszal kilenc bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget David Davis vezetőedzőtől és ezeken összesen kilenc gólt szerzett. A portugál Sporting CP elleni nyolcaddöntős párharcban a Bajnokok Ligájában is magára ölthette a rekordbajnok mezét emellett három alkalommal a SEHA Ligában is bizonyíthatott. A 2019/2020-as szezonban két bajnoki találkozón kapott szerepet a spanyol vezetőedzőtől. A bakonyiak NB I/B-ben szereplő felnőttcsapatának 2018 áprilisától meghatározó tagja. Harmincegy mérkőzésen hetvenhét gólt szerzett.

– Továbbra is addig nyújtózkodunk, ameddig a takaró ér – folytatta Szabó Péter. – A lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az értékeinket megtartsuk, de a sportszerűség azt diktálja, hogy a korábbi vállalásunknak megfelelően nem gördítünk akadályt azon játékosok klubváltása elé, akik a pályafutásuk szempontjából újabb lépcsőfokot léphetnek. Nem titok, hogy az elmúlt szezonban sikeresen szerepelt gárda több játékosának teljesítménye is felkeltette a nagyobb célokért küzdő klubok figyelmét.

A SBS-Eger a koronavírus-járvány terjedése miatt a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) által idő előtt lezárt 2019/2020-as szezonban az NB I-es tabella kilencedik helyén végzett.

– Három játékos kivételével a keret többi tagjával közel a megállapodás, jó esélyünk van arra, hogy a csapat gerincét együtt tartsuk – tekintett előre a szakmai igazgató. – Füzi Dániel és Molnár Balázs a szakmai előrelépés lehetőségét kihasználva, a távozás mellett döntött. Esetükben elmondhatjuk, hogy beérett az egri munka. Az észak-macedón Jane Cvetkovszki szerződését nem hosszabbítjuk meg, a helyén a következő szezonban magyar kapust kívánunk foglalkoztatni. Dolgozunk a távozók pótlásán, többekkel már nagyon közel a megállapodás.

Arról, hogy az új keret kialakítása mennyire nehéz feladat, a szakember így fogalmazott: – A világjárvány az élet számos területén érzékelteti hatását, főként a gazdasági szereplőket érinti érzékenyen. Ez alól a mi támogatónk sem kivételek. Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni az anyagi háttér erősítésére, ehhez azonban az eddigiektől is több erőfeszítésre lesz szükség. Várjuk, hogy mikor és milyen feltételek mellett vághatunk neki a következő szezonnak – zárta szavait Szabó Péter.