NB II: jól váltott a Füzesabonyi SC

Adódtak jó időszakai a hatvaniaknak, de végül érvényesült a füzesabonyiak nagyobb tudása a megyei rangadón.

A női NB II. Északkeleti csoportja 4. fordulójának mérkőzésein:

Füzesabonyi SC–Hatvani KSzSE 29–24 (12–12)

Füzesabony, Teleki Blanka Ált. Isk., 120 néző. V.: Csanádi A., Polgár A.

Füzesabony: GÁL V. – TÚRÓCZY 5, Halmai 4, Lányi G. 8 (2), Nyakó 3, Kránitz 4 (3), Kállai 1. Csere: MOLNÁR N., Papp D. 2, Rozgonyi 2, Tóth B. Edző: Tamás Tamás.

Hatvan: Jó – Pápa, Deák 3, Király, Szarvas N. 6, Blaskó 4, Tóth B. 6 (6) Csere: Horváth C. (kapus), Tóth A., Pásztor O. 2, Nagy György 2, Oláh Juhász 1, Bencs, Valló Krisztina, Czibolya-Petró. Edző: Padla József.

Kiállítások: –, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 6/6.

Tamás Tamás: – Jól kezdtünk, aztán a Hatvan gyorsan lépett is. Kinyitották a falukat, ami megzavart bennünket. A második félidőre mi is változtattunk a támadójáték stílusán, ami jól működött és ezzel megnyertük a mérkőzést. Rozgonyi Réka sajnos térdsérülést szenvedett, egyenlőre nem tudjuk, hogy mennyire komoly. Reméljük a legjobbakat!

Padla József: – Az elmúlt három fordulóban letudtuk a tavalyi dobogósokat. Ezúttal kétszer is sikerült felzárkózni döntetlenig, de a végére elfáradtunk. Ez a mentalitás biztató a jövőre nézve, remélem, hogy most már elkezdjük a pontgyűjtögetést.

Ifjúságiak: 28–15 (10–6).

Következik: Október 12., szombat, 14.00: Kazincbarcikai KSE–Füzesabonyi SC. 16.00: Hatvani KSzSE–Szepa KSE.

Juventus-Panoráma Hevesi SE–Csépe Salgótarjáni SKC 30–24 (16–15)

Heves, sportcsarnok, 200 néző. V.: Tóth G., Tóth I.

Heves: NAGY N. – Módos, Balog R. 4, ŐRI I. 2, VIZES 9 (5), Kiss T. 2, Molnár J. 1. Csere: Juhász A. (kapus) Buglyó, TÓTH E. 3, Regéczi 1, GÓBOR 7, Garancz 1, Bencsik T., Bencsik A. Edző: Makó Nándor.

Kiállítások:12, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 7/5.

Makó Nándor: – Jót tett a lelkeknek ez a győzelem. Vasárnap a DVSC ellen is mindenkire szükség lesz, hogy ismét nyerjünk!

Ifjúságiak: 31–22 (13–12).

Következik: DVSC U22– Juventus-Panoráma Hevesi SE, október 13., vasárnap, 16.00.

NB II., Északkelet, nők

1. Mátészalka 3 3 – – 126–64 6

2. Füzesabony 3 3 – – 105–63 6

3. Vitka SE 3 3 – – 90–72 6

4. Dabas 3 2 – 1 128–76 4

5. Salgótarján 3 2 – 1 88–80 4

6. Heves 3 2 – 1 89–83 4

7. H.böszörmény 3 2 – 1 82–78 4

8. Lóci DSE 3 1 – 2 82–88 2

9. Kazincbarcika 3 – – 3 73–91 0

10. DVSC U22 3 – – 3 94–117 0

11. Hatvan 3 – – 3 68–94 0

12. Szepa KSE 3 – – 3 34–153 0

A férfi NB II. Északkeleti csoportja 4. fordulójának mérkőzésein:

Füzesabonyi SC–Tiszavasvári SE 26–22 (10–12)

Füzesabony, Teleki Blanka Ált. Isk., 150 néző V.: Sándor L., Szikszai Cs.

Füzesabony: BARTÓK L. – MOLNÁR M. 5, HEVÉR 3, TAMÁS T., ÁCS 2, NAGY B. 7 (2), FÁBIÁN 3. Csere: HORVÁTH L. 6, RÁZSI. Edző: Bánik Roland.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 4/2.

Bánik Roland: – Végre egységes, valódi nagybetűs csapatot alkottunk, ennek köszönhetjük a két pontot. Ezt a győzelmet Juhász Lászlónak ajánljuk és köszönjük az elmúlt 15 év támogatását.

Ifjúságiak: 35–32 (19–16).

Következik: Túrkevei VSE–Füzesabonyi SC, október 12., szombat, 16.00.

Szolnoki KCSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös U23 33–24 (15–15)

Tiszavirág Aréna, 60 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B.

Gyöngyös: TÍMÁR – Bernáth 1, Csibrány, GRÁF 11 (3), VARGA K. 5, CSÁNYI 3, Bartha B. Csere: Horváth D., Nagy Hajdú, Gulyás M., Mátyás 1, Falusi 1, Borosi, KARNOK 2. Edzők: Kiss Dániel Kismárton Ádám.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3.

Rosta István, a gyöngyösiek utánpótlás-vezetője: – Fiatal csapatom megint sokat tanult. Ezeket a tapasztalatokat használjuk az ifjúsági és serdülő bajnokságban. Az első félidőben nagyszerű játékkal megleptük a rendkívül rutinos, jó erőkből álló hazaiakat.

Következik: Kisvárdai KC–HE-DO B. Braun Gyöngyös U23, október 9., szerda, 18.00.

NB II, Északkelet, férfiak

1. DEAC 4 3 1 – 120–89 7

2. Tiszavasvári 4 3 – 1 127–98 6

3. Hajdúnánás 4 3 – 1 125–104 6

4. Szolnok 4 3 – 1 109–95 6

5. Kazincbarcika 4 2 1 1 111–105 5

6. Nádudvar 4 2 – 2 105–106 4

7. Füzesabony 4 2 – 2 102–104 4

8. H.böszörmény 4 2 – 2 105–110 4

9. Túrkeve 4 1 – 3 93–109 2

10. Kisvárda 4 1 – 3 107–126 2

11. Nyírbátor 4 1 – 3 93–112 2

12. Gyöngyös U23 4 – – 4 104–143 0