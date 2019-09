NB III: a hatvaniak új kapust igazoltak

Borsodi vendég lesz a Gyöngyös és az Eger, Nógrádban az FC Hatvan.

Az NB III. Keleti csoportjának 8. fordulója:

VASÁRNAP, 16.00:

BALASSAGYARMAT SE (7.)–FC HATVAN (9.)

Balassagyarmat, Kövi Pál Sportközpont. V.: Újhelyi Tamás (Skover, Katona).

TÖRÖK LÁSZLÓ, a hatvaniak vezetőedzője: – Alapinformációkkal rendelkezek a balassagyarmatiakról, azonban most bárki az ellenfél, nekünk nem szabad kikapnunk. Egy hete az Újpest elleni kupamérkőzésen öt helyen változtattam a kezdőcsapaton és most is három-négy helyen változik az összeállítás. Tajti Bence a héten a minifutball vb-re utazott Ausztráliába, így kapusgondba kerültünk, de ez megoldódott, mivel leigazoltuk Inczédy Gergelyt (Tököl VSE), aki bár régóta nem játszott tétmeccset, edzésben van.

Az FC Hatvan várható kezdőcsapata: Inczédy – Zagijev, Katona R., Bárkányi, Karácsony – Gál, Mundi, Dolhai, Kitl – Purzsa, Fellner

Sérült: Simon M., Ács, Szabó R., Sárközi Sz.

Eltiltott: –

Egyéb ok: Tajti (külföldi tartózkodás)

PUTNOK FC (15.)–EGER SE (10.)

Putnok, Várady Béla Sportközpont. V.: Muhari Gergő (Csóra, Deme).

SÜTŐ SZILÁRD, az egriek vezetőedzője: – A Putnok az elmúlt évek egyik meghatározó csapata a Keleti csoportnak. Az idei évben is minőségi játékosállománnyal rendelkeznek a hazaiak. Kevés gólt kaptak a bajnokságban, ami jelzi a stabilitásukat, támadásban azonban még nem működnek olajozottan. A múlt hétvégén fejlődést mutattunk be a kupamérkőzésen. Ezt kell tovább folytatni, mert sokat teszünk érte és képesek vagyunk rá. A kompaktságunk és a támadásba átmeneteink kulcsfontosságúak lesznek a mérkőzésen.

Az Eger SE várható kezdőcsapata: Nacsa – Debreczeni, Csiki, Gajda, Lőrincz – Vajda, Antal, Valkay, Vitelki, Stampf – Pataki

Sérült: Benke, Farkas K.

Eltiltott: –

DVTK II. (16.)–GYÖNGYÖSI AK (13.)

DVTK Edzőközpont. V.: Bodzay Áron (Zsákai, Dobos).

VARGA ATTILA, a gyöngyösiek vezetőedzője: – Hasonlóan jó teljesítményt lenne örvendetes nyújtani, mint tette azt a csapat Hatvanban, majd a Haladás elleni kupameccsen mutatott hozzáállással sem volt gond. Most már meg van a saját játékunk, alázatosan kell futballozni, és olyan összpontosítással, hogy ez szerzett pontokban jusson érvényre.

A GYAK várható kezdőcsapata: Ladányi – Wild, Rédei, Fehér, Petrezselyem – Tóth O., Tarnai, Csoszánszki, Forgács – Laurinyecz, Bartha

Sérült: Gergely, Halasi, Csorniij, Markovics

Eltiltott: –

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA



A további párosítás

VASÁRNAP

14.00: DVSC II.–Füzesgyarmat

16.00: Sényő–Tiszaújváros

16.00: DEAC–Jászberény

16.00: Ózdi Kohász– Cegléd

16.00: Tállya–ESMTK