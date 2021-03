NB III: a hatvaniaknak is kitavaszodott

Idei első győzelmét aratta az FC Hatvan, a GYAK nem bírt a tartalékos Balasssagyarmattal, az Eger SE vendégként ikszelt.

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

Az NB III. Keleti csoportja 24. fordulójának mérkőzésein:

SÉNYŐ-CARNIFEX FC–EGER SE 1–1 (1–0)

Sényő, zárt kapuk mögött. V.: Újhelyi Tamás (Balla L., Tóth Á.).

SÉNYŐ: Gazsi T. – Bodó G., Klepács K., Hadházi D., Fabu M., Boros D., Farkas M., Lizák B. (Magyar G., 80.), Barcsay M. (Schmidt P., 66.), Molnár M., Orosz M. Edzők: Imrő László, Fiumei Viktor.

EGER: Nacsa P. – Farkas K. (Csifó I., 73.), Vajda Á., Olasz D. (Révész A., 90.), Kis G., Debreceni D., Katona A., Hegedűs D., Nemes M., Géringer L., Valkay R. (Boros G., 60.). Edző: Vitelki Zoltán.

GÓL: Molnár M. (26.), ill. Katona A. (77.).

JÓK: Orosz M., Monár M., Bodó G., Farkas M., ill. Hegedűs D., Katona A., Kis G., Nemes M.

FIUMEI VIKTOR: – Ötven percen keresztül küzdöttünk, hogy megtartsuk az előnyüket, de sajnos nem sikerült. A második félidőben kétszer is lezárhattuk volna a mérkőzést, de ezek a helyzetek kimaradtak. Bosszantó, hogy nem tudtuk kapott gól nélkül lehozni a találkozót.

VITELKI ZOLTÁN: – Domináltunk, a győzelmet is megszerezhettük volna. A srácok nagyot küzdöttek, az utolsó percekben nekünk volt lehetőségünk eldönteni a mérkőzést.

FC HATVAN–SALGÓTARJÁNI BTC 1–0 (1–0)

Hatvan, Népkerti spt., zárt kapuk mögött. V.: Erdélyi Bence (Bőhm Á., Dobó S.).

HATVAN: Cellár – Juhász Gy., Mundi Z., Karácsony D., Sárközi Sz., Sárosi S., Virág Á., Purzsa M. (Ács Á., 71., Szabó R., 86.), Simon M. (Bárkányi A., 58.), Markos M., Labát K. Edző: Gabala Krisztián.

SBTC: Puporka D. – Bata G. (Horváth M., 46.), Hegedűs M., Nemes Á., Szeles P., Sárközi T., Tarlósi M., Simó A., Petrezselyem T., Köböl M. (Gazdag B., 70.), Skulka B. (Bocsi B., 75.). Edző: Lakatos Béla.

GÓL: Nemes Á. (20. – öngól).

JÓK: senki nem nyújtott átlagon felüli teljesítményt.

GABALA KRISZTIÁN: – Gratulálok a csapatnak, teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. A 65. perc után több lehetőségünk is adódott, hogy lezárjuk a találkozót. Ami most nem sikerült bízom benne, hogy a jövőben változik. Továbbra is cél a bennmaradás és már nagyon várjuk a mezőkövesdi derbit.

LAKATOS BÉLA: – Az elején kétszer is megszerezhettük volna a vezetést. Jól kezdtünk, aztán a semmiből kaptunk gólt. Ez egyértelműen megfogta a csapatot. A második félidőben próbáltunk újítani, de ez a játékunkban nem mutatkozott meg. A végén az ellenfél eldönthette volna a mérkőzést, de a sors fintora, hogy mi is az utolsó percekben kapufát fejeltünk, illetve volt lehetőség az egyenlítésre.

GYÖNGYÖSI AK-MÁTRA-BETON–BALASSAGYARMATI VSE 0–1 (0–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, zártkapu mögött. V.: Kovács Tamás (László I., Vrbovszki P.).

GYAK: Szalay A. – Bartha B., Földi M., Borbély Zs., Márkus M., Pölöskei P., Eichenvalder R. (Gaal M., 76.), Bartusz D., Tarnai D., Tajti B. (Németh Sz., 68.), Csillik K. Edző: Labancz Róbert.

BALASSAGYARMAT: Iváncsics A. – Benkő-Bíró N., Fejes J., Király O., Molnár T., Tóth O., Kamarás Gy., Lami B., Szita B. (Csillik B., 90.), Kicsi Z. (Erdélyi Zs., 68.), Tóth L. Edző. Nagy Tibor.

GÓL: Kamarás Gy. (77.).

JÓK: Csillik K., Pölöskei P., ill. az egész vendégcsapat.

LABANCZ RÓBERT: – Az első félidőben több lehetőségünk is adódott a gólszerzésre, de ezek sajnos kimaradtak. A másodikban a vendégek ránk erőltették az akaratukat és egy rögzített szituációt nem tudtunk megoldani, ebből kaptuk a gólt. Megyünk tovább.

NAGY TIBOR: – Nehéz héten vagyunk túl, tizenhárom játékossal tudtunk elutazni. A talaj miatt nem alakulhatott ki szép játék, de győztünk és most ez a lényeg.

További eredmények: DVSC II–Kisvárda II 0–1 (0–1), Tállya–Mezőkövesd II 2–1 (1–1), Füzesgyarmat–Tiszafüred 2–1 (0–0), Jászberény–Tiszakécske 1–2 (1–0), DVTK II–Cegléd 1–1 (0–0), Tiszaújváros–Sajóbábony 1–0 (0–0), Putnok–BVSC-Zugló 1–4 (1–1)

A 25. forduló párosítása

Március 21., vasárnap, 15.00: Eger SE–Sajóbábony, Tiszafüred–Gyöngyösi AK-Mátra-Beton, Mezőkövesd II–FC Hatvan, Kisvárda II–Tiszaújváros, Cegléd–DVSC II, Tiszakécske–DVTK II, Balassagyarmat–Jászberény, Salgótarjáni BTC–Füzesgyarmat, BVSC-Zugló–Tállya, Sényő–Putnok.