NB III: az Eger SE letaszította az élről a listavezetőt

A megyeszékhelyiek az egyik új szerzemény góljával múlták felül az éllovast, a gyöngyösiek pontot hoztak Budapestről, a hatvaniak viszont a 89. percben kapott góllal alulmaradtak az NB III. Keleti csoportjának a 19. fordulójában. Valamennyi meccset zárt kapuk mögött rendeztek.

FC HATVAN–DEAC 0–1 (0–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Böcskei Balázs (Szabó D., Zsákai M.).

HATVAN: Tajti – Purzsa, Labát, Katona R., Karácsony – Bárkányi, Mundi – Lukács, Bartók, Kitl – Czibolya (Simon M., 73.). Vezetőedző: Edző: Gulyás Gábor.

DEAC: Szabados – Papp F., Sigér Á., Sándor T. (Karikás, 80.), Bárány, Spiztmüller, Bíró P. (Urbin, 60.), Nagy Z., Soltész, Balogh K., Rezes (Sidibe, 73.). Edző: Schőn László.

GÓL: Bárány (89.)

JÓK: Labát, Katona R., Bárkányi, Tajti, ill. Szabados, Spiztmüller, Bárány.

KIÁLLÍTVA: Papp F. (83.).

GULYÁS GÁBOR: – Nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, többet érdemeltünk. Nem volt látványos mérkőzés, és ebben a pálya talaja is közrejátszott, de a játékosok mindent megtettek, hogy ne ez legyen a vége.

SCHŐN LÁSZLÓ: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, egyrészt a pálya állapota miatt, másfelől pedig azért, mert Gulyás Gábor barátom remek csapatot hozott össze. Ma igazi csapatként küzdöttünk, aminek az utolsó pillanatban meg is lett az eredménye.

EGER SE–FÜZESGYARMAT 1–0 (0–0)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Kátai Gábor (Benkő, dr. Gavalla-Kulcsár).

EGER: Nacsa – Debreczeni, Valkay, Gajda, Nemes – Vitelki, Lőrincz – Vajda (Révész, 90), Gresó, Deli (Csifó, 70.) – Olasz D. Vezetőedző: Sütő Szilárd.

FÜZESGYARMAT: Fildan – Achim S., Vincze (Toca, 46.), Raducu, Benkő-Bíró, Fejes (Katona Gy., 78.) – Székely, Máriusz, Achim Á., Kovács D. Sz. (Kis Sz., 58.) – Cigan. Szakmai koordinátor: – Boros Tibor.

GÓL: Olasz D. (47.)

JÓK: Olasz, Nacsa, Lőrincz, Valkay, ill. senki.

SÜTŐ SZILÁRD: – Köszönjük a szurkolóknak, hogy a stadionon kívül is biztatták csapatunkat, nekik és nekünk sem volt könnyű, hogy zárt kapuk mögött kellett játszani. Óriási dolog, hogy vették az időt, az energiát és a fáradságot, hogy segítsék a csapatot. Sokat jelentett az ittlétük. A múlt héten játszott találkozó túlzottan negatív értékelést kapott, kritika érte a csapatot, hogy nem akartak a játékosok. Akkor is azt mondtam, hogy nem az akarat hiányzott, hanem inkább a görcsösség volt a probléma. Előfordul, hogy az embernek nem megy úgy, nem tud úgy futballozni, ahogy szeretné, vagyis egyszerűen nem jön ki a játék. Ezúttal ebből a szempontból is sokkal többet nyújtottunk, mint az elmúlt héten. Nagyszerű ellenfelet sikerült legyőzni, és ha a végén koncentráltabbak vagyunk, akkor a lett volna még lehetőségünk. Viszont azt is látni kell, hogy a vendégeknek is megvoltak a ziccereik. Összességében teljes mértékben megérdemelten tartottuk itthon a három pontot az osztály egyik legjobb csapatával szemben.

BOROS TIBOR: – Nagyon érdekes előélete volt a találkozónak a világunkban és az országunkban uralkodó vészhelyzet miatt teljesen más színezetet kapott a találkozó. Megvolt az az elméleti, vagy akár gyakorlati esély, hogy ez volt a bajnokságban az utolsó mérkőzés. Ezt a fiúk is tudták, és ha legalább annyi pontot szereztünk volna, mint a DEAC, ezt a bajnokságot százalékosan megnyertük. Ezt a terhet rájuk raktam, ám életük legrosszabb mérkőzését nyújtották, nem tudták elviselni a nyomást, így gyakorlatilag nincs miről beszélni a feljutást illetően.

ESMTK–GYÖNGYÖSI AK 0–0

Budapest, ESMTK stadion. V.: Erdélyi Bence (Zahorecz, László).

ESMTK: Menczeles – Nagy M., Kovács B., Lipcsei, Póti, Tóbiás, Slezák, Pataki R., Kovács D. (Boda, 74.), Despotovics (Túri, 74.), Soós (Reznek, 46.). Vezetőedző: Turi Zoltán.

GYÖNGYÖS: Szalay – Tóth O., Bartha, Rédei, Petrezselyem, Gazdag (Márkus M., 57.) – Eichenvalder (Gaal, 64.), Tarnai (Gergely, 59.), Földi M. – Bartusz, Csoszánszki. Vezetőedző: Simon Antal.

JÓK: Rédei, Bartha, Csoszánszki, Bartusz, Földi.

SIMON ANTAL: – Nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl. Fizikálisan erős és agresszív csapat otthonában léptünk fel pályára, amely gárda próbálta erőltetni a párharcokat és ezért rengeteg ütközés, szabálytalanság tarkította a mérkőzést. A hazaiaknak talán nagyobb lehetőségeik akadtak a gólszerzésre, mint nekünk, viszont a részünkről több olyan helyzet is adódott, ahol egy utolsó passzból eredményesek tudtunk volna lenni. Ezért azt gondolom, reális eredmény született, a játék képe alapján a döntetlen mindkét csapat számára elfogadható.

További eredmények:

Balassagyarmat–Tállya 0–2

Tiszaújváros–Putnok 1–3

Jászberény–DVSC II. 3–3

Cegléd– DVTK II. 5–0

A Keleti csoport állása