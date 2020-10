NB III: edzője nélkül derbizik az Eger SE

Három hete játszott utoljára bajnoki mérkőzést az Eger SE, amely gárda vasárnap megyei derbin találkozik az ugyancsak formán kívül lévő Gyöngyösi AK együttesével. A hatvaniak a diósgyőri fiatalokat fogadják.

Az NB III. Keleti csoportja 15. fordulójának mérkőzései.

Vasárnap, 13.30:

EGER SE (4.)–GYÖNGYÖSI AK-MÁTRA-BETON (19.)

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Valu Tibor (Piskóczi, Szilágyi Zs.).

SÜTŐ SZILÁRD, az Eger SE vezetőedzője: – Már a Tiszakécske elleni meccs előtt is éreztem, hogy gond van velem egészségileg, aztán le is döntött a lábamról a betegség. Az edzéseket Jakab Sándor vezette, akivel napi kapcsolatban vagyok, mint ahogy a játékosokkal is. Ez egy olyan helyzet, amivel még nem találkozott senki, de ebből próbáljuk meg kihozni a legjobbat. Egyértelműen nyerni akarunk, de azt nem tudjuk, ki milyen állapotban tér vissza. Noha az edzések zajlottak, a tétmeccsek elmaradtak, és most egy hét alatt három mérkőzés vár ránk előbb a Gyöngyössel, majd szerdán a Magyar Kupában a Vasast fogadva, jövő vasárnap pedig megyünk Tiszafüredre.

SIMON ANTAL, a Gyöngyösi AK vezetőedzője: – A Tállya elleni meccsel belekerültünk egy negatív sorozatba, amire a hatvani vereség még tett egy lapáttal. A Füzesgyarmat jobb csapat, ellenük reális eredmény született, de ott már kezdtünk magunkhoz térni. Az Eger szintén a jó csapatok kategóriájába tartozik, a hazaiak a mérkőzés esélyesei. Abban bízom, hogy a Füzesgyarmattal szemben mutatott játékból tudunk továbblépni, és vissza tudjuk a stabilitásunkat nyerni. Ehhez szükség lesz azokra a játékosokra, akik néhány nappal ezelőtt még nem voltak hadra foghatóak. Próbáljuk majd azt a játékot játszani, ami eddig a legjobban működött, és bízom benne, hogy ez majd eredménnyel párosul.

FC HATVAN (16.)–DVTK II. (12.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Kiss Anikó Tünde (Juhász L., Pogonyi).

Győzelem esetén megelőzné egyik közvetlen riválisát a hatvani gárda, ezért kiemelt jelentőséggel bír a mérkőzés. Egy hete Jászberényben esély nyílt a pontszerzésre, és noha a DVTK II. más kategória, a diósgyőriek ellen a döntetlen sem lenne jó eredmény.

Kötelező a maszk

Október 23-tól kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Ez alól kivételt jelentenek a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és a segítői. Azt, aki a sportrendezvény szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására.

A 15. forduló teljes programja

A Keleti csoport állása