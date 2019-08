NB III: Eger–Gyöngyös, megyei presztízscsata 2.0

Az Eger SE–Gyöngyösi AK párharc osztálytól függetlenül mindig presztízscsatát jelent a labdarúgóknak és derbit kínál a nézőknek. Ez következik vasárnap a harmadosztályban, miközben a hatvaniak a füzesgyarmatiak ellen folytatnák jó hazai sorozatukat, ami egyelőre két győztes meccset foglal magában.

Az NB III. Keleti-csoportja 5. fordulójának mérkőzései:

EGER SE (11.)–GYÖNGYÖSI AK (15.)

Eger, Szentmarjay stadion, vasárnap, 16.00. V.: Erdélyi Bence (Zsákai, Dobos).

ANTAL ZSOLT, az egriek középpályása, a gyöngyösiek korábbi játékosa: – Hiszem, hogy hazai pályán nyerni tudunk a gyöngyösiek ellen. Mindenkinek hinnie kell magában és a csapatban, kellő önbizalommal kell pályára lépnünk. Ha betartjuk a taktikai utasításokat és kilencven percen keresztül tudunk összpontosítani, abban az esetben itthon tartjuk a három pontot.

CZÉH MÁRTON, a gyöngyösiek középpályása, az egriek korábbi futballistája: – Egerbe sok szép emlék köt, így a Szentmarjay stadionhoz is. Remek játékosokkal és emberekkel találkoztam az ottlétem során és ezért hálás vagyok az életnek. Bármi is történt, mindig örömmel térek vissza és gondolok a városra. Ezért is nagyon várom a vasárnapot. Eger tényleg fantasztikus város. Gyönyörűek a nők és a borok is szenzációsak. Tapasztaltam ezt egri játékosként egy-egy győztes mérkőzés után. Ez a hétvége most kimarad nekik, már ami az ünneplést illeti, és mátraaljai srácként ezt vasárnap egyáltalán nem fogom sajnálni…

A várható kezdőcsapatok

EGER SE: Nacsa – Pratsler, Valkay, Kovács D. Lőrincz – Antal, Haász – Vajda, Benke, Árvai – Bartusz

Sérült: Farkas K., Debreczeni, Vitelki, Kis G., Stampf, Bagdán

Eltiltva: –

Egyéb ok: Titkó, Csiki

GYÖNGYÖSI AK: Halasi – Wild, Csornij, Rédei, Petrezselyem – Fehér, Ondrejkó, Tarnai, Forgács – Nagy R., Csoszánszki

Sérült: Laurinyecz, Bartha

Eltiltott: –

FC HATVAN (7.)–FÜZESGYARMATI SK (8.)

Hatvan, Népkerti Spt., vasárnap, 16.00. V.: Tóth Tamás (Kövér, Szabó F.)

TÖRÖK LÁSZLÓ, a hatvaniak vezetőedzője: – Mindkét csapatnak hat pontja van, két győzelemmel és két vereséggel áll, így a mérleg jelenleg azonos. A Füzesgyarmat két tekintélyt parancsoló győzelmet ért el az előző két játéknapon, viszont szeretnénk, ha a mérkőzés után a pontok tekintetében a mérleg nyelve felénk billenne. Sajnos apróbb sérülések zavarták a heti munkát, Czibolya Gábor például bordasérülést szenvedett. Az viszont örömteli, hogy a korábban megsérült játékosok esetében folyamatos javulás látható, Mundi Zoltán már százszázalékos állapotban van, míg a többiek, így Simon Mátyás, Ács Ádám, Fék Zsolt és Czibolya Gábor vasárnap kezdik el a „felkészülési munkát”.

Az FC Hatvan várható kezdőcsapata

Tajti – Labát, Katona R., Bárkányi, Karácsony – Gál, Mundi, Szabó R., Szabó D. – Torda, Sárközi

Sérült: Czibolya, Simon M., Fék, Ács

Eltiltva: –

A további párosítás

ESMTK–DVTK II.

Cegléd–Debreceni VSC II.

Jászberény–Putnok

Tiszaújváros–Tállya

Sényő–Debreceni EAC

Balassagyarmat–Ózdi Kohász

A Keleti csoport állása