NB III: ez a Gyöngyösi AK és az Eger SE napja volt

Az NB III. Keleti csoportjának 7. fordulójában szerezte meg idénybeli első győzelmét a Gyöngyösi AK-Mátra-Beton csapata.

SBTC–GYÖNGYÖSI AK-MÁTRA-BETON 1–2 (0–2)

Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion, 500 néző. V.: Tamási Patrik (Kulcsár, Kányási).

SBTC: Puporka – Szeles, Hegedűs M., Nemes Á., Sárközi, Tarlósi M., Szabó T. (Gazdag, 46.), Bata (Tarlósi P., 69.), Illés, Novák N., Bakos (Boros A., 30.). Edző. Rubint Richard.

GYAK: Szalay – Gaal, Bartha, Rédei, Gohér, Márkus (Molnár M., 87.), Pölöskei (Tajti B., 77.), Eichenvalder (Májer, 54.), Bartusz, Tarnai, Csillik. Vezetőedző: Simon Antal.

GÓL: Hegedűs M. (53.), ill. Gaal (11.), Eichenvalder (30.).

JÓK: Hegedűs, Szeles, ill. Rédei, Gaal, Pölöskei.

RUBINT RICHARD: – Kis szerencsével korán vezetést szerzett a Gyöngyös, utána próbálkoztunk, mentünk előre, de nem játszottunk jól. Most még fáj, de menni kell tovább.

SIMON ANTAL: – A szünetben mondtam, hogy a 2–0 a legveszélyesebb eredmény, ahogy hétközben is láthattuk. Tudtam, hogy „meleg” lesz, de 2–0-nál és 2–1-nél is lett volna lehetőségünk végleg eldönteni a mérkőzést. Azonban nyertünk, és most ez a lényeg!

EGER SE–PUTNOK FC 5–0 (3–0)

Eger, Szentmarjay stadion, 350 néző. V.: Kovács Gábor Péter (Flinta, László).

ESE: Nacsa – Debreceni, Katona A., Vaskó, Nemes – Géringer, Hegedűs D. (Olasz D., 65.) – Pál (Gresó, 81.), Kis G., Vajda – Boros (Csifó, 72.). Vezetőedző: Sütő Szilárd.

PUTNOK: Pápai – Horváth Cs., Gubacsi, Mahalek, Lakatos M. (Pataki R., 63.) – Takács T., Keményffy – Kismarton (Sramkó, 59.), Ádám (Kréti, 18.), Madarász – Mertse. Edző: Fehér Balázs.

GÓL: Vajda (29., 86.), Vaskó (40.), Boros (43.), Pál (71.)

JÓK: Vaskó, Vajda, Pál, Debreceni, Kis G, ill, senki.

SÜTŐ SZILÁRD: – Nálam az 1–0-s győzelmek is ugyanolyan értékesek, mint az 5–0-s siker, mert három pontot adnak érte. Egyértelmű, hogy a szurkolóknak ez jobban tetszett, mert nagyobb örömmel tudnak hazamenni. Ebben a hónapban lejátszottunk hét mérkőzést, az volt a legfontosabb, hogy a csapat mentálisan és fizikálisan készen álljon az adott mérkőzésre. A hét mecsből hatot megnyertük, és hat alkalomal nem kaptunk gólt, szerintem ez óriási eredmény. Nagyon hosszú bajnokság előtt állunk, csak meccsről-meccsre lehet készülni úy, ahogy tettük ezt eddig is. Előre mindeni biztosan aláírta volna, hogy 18 ponttal tudjuk zárni ezt a brutálisan kemény hónapot.

FEHÉR BALÁZS: – Az első gólig jól tartottuk magunkat, akkor nem gondoltam volna, hogy ez lehet a vége. Sajnos elvesztettük a hitünket, és ismét könnyű gólokat engedtünk az ellenfelünknek. Teljesen megérdemelt hazai siker született.

BVSC-ZUGLÓ–FC HATVAN 5–0 (1–0)

Budapest, BVSC Stadion. V.: Horváth Patrik (Gordos, Schweighardt).

BVSC: Horváth G. – Májer, Balogh B. (Kovács G., 34.), Tóth K., Murai, Pintér, Schrammel (Sagáth, 85.), Simon K., Balázs B., Balogh M., Fisli (Bartos, 65.). Edző: Gabala Krisztián.

HATVAN: Bajkán – Virág, Labát, Bárkányi, Lukács, Czibolya (Szabó R., 76.), Fellner (Bartók, 46.), Kitl, Karácsony, Katona R., Purzsa (Simon M., 46.). Vezetőedző: Gulyás Gábor.

GÓL: Schrammel (13., 55.), Murai (46., 79.), Bartos (88.)

JÓK: Schrammel, Murai, ill. senki.

GULYÁS GÁBOR: – Sok mindenre számítottam, de erre nem. Az ellenfél az első kapura lövéséből gólt szerzett, utána az első játékrész második felében úgy tűnt, hogy feljavult a játékunk. Többet birtokoltuk a labdát, de helyzetet nem tudtunk kialakítani. Sajnos a második gól, amit mindjárt a középkezdés után kaptunk, eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét. Beleszaladtunk egy nagy pofonba. Jön három meccs, amelyeken újra olyan teljesítményt kell nyújtanunk, mint az elmúlt négy fordulóban.

A csoport állása