NB III: ezért játszhat az Eger SE fedett lelátó nélküli stadionban

A 19. fordulóban várhatóan idegenben lesz otthon az FC Hatvan csapata.

Nem az FC Hatvan elnöke, Ofella Zoltán volt az első klubvezető, aki felvetette, miért játszhat még mindig az Eger SE a Szentmarjay-stadionban úgy, hogy a létesítmény nem rendelkezik az NB III-ban előírásnak számító fedett lelátóval. A Zagyva-partiaknál sincs ilyen építmény a bajnoki meccsek helyszínéül szolgáló Népkerti Sporttelepen, ám a centerpálya körüli létesítmény-fejlesztés része a fedett lelátó építése, vagyis előbb-utóbb ott is elkészül, ahogy az várható a megyeszékhelyen is. Mivel a hatvani „fű 2„ mellett sincs fedett lelátó, így a már soron következő, DEAC ellen szombaton esedékes összecsapást sem engedélyezi a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Információnk szerint a mérkőzés leginkább lehetséges színhelye a gyöngyösi Kömlei Károly Sporttelep, ám mivel az MLSZ adatbankjában egyelőre a hatvani Népkert szerepel, így a végleges döntésre várni kell. A hatvaniaknak mintegy 15 millió forintra rúghat a korábban nem tervezett építmény költsége, ami plusz kiadás, és amelyhez az „albérleti díjról” is társul még.

De nézzük, mi a helyzet Egerben? Miért játszhat még mindig a saját stadionjában az Eger SE?

– Ez úgy lehetséges, hogy a Szentmarjay Tibor Városi Stadion felújítására vonatkozóan kormányhatározat van érvényben, ez pedig felülír mindent – indokolt a heol.hu kérdésére az Eger SE operatív vezetője, Harmati Péter. – Amennyiben ez „csak” a tao által támogatott beruházás lenne, akkor az nem mentesítene bennünket. Itt azonban olyan projektről van szó, amelyet százszázalékban a kormány finanszíroz, vagyis ez teljes mértékben biztonságot nyújt az MLSZ-nek. Ezért lehetséges, hogy még itt játszhatunk.

Ez már a második bajnoki év, hogy az érsekkerti létesítményben ilyen körülmények között lehet házigazda az ESE. A hazaiak vezetője szerint is örvendetes lenne, ha bővebb információval rendelkeznének a stadion felújítási munkálatainak kezdetéről. Ez viszont a DVTK hatásköre, a diósgyőriek pedig úgy tűnik, hogy egyelőre a Felsővárosi Sporttelepen zajló építkezésre összpontosítanak, ahol jó ütemben halad a teljesen új öltözőépület építése.