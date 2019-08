NB III.: Gyöngyösön, Egerben és Hatvanban így változtattak a nyáron

Négy év múltán szerepel újra három megyénkbeli csapat a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában. Közülük az újonc FC Hatvan keretében történt a legkevesebb személycsere. A célokat illetően Egerben tették a legmagasabbra a mércét, a Gyöngyösi AK a mezőny első feléhez tartozna.

A 2014/15-ös bajnoki évben az FC Hatvan (3. helyen végzett), a Felsőtárkány (11.) és a Gyöngyösi AK (15.) csapata képviselte szűkebb hazánkat az NB III.-ban. Azóta sok tekintetben változott a helyzet az említett kluboknál, ám a legörvendetesebb az, hogy újra azokban a városokban van Nemzeti Bajnokágban szereplő egyletünk, ahol hagyományaik, lehetőségeik és körülményeik alapján erre a leginkább hivatottak. És most nézzük egyenként, mi történt a nyáron, és mi várható együtteseinktől a vasárnap induló pontvadászat 16 gárdát felvonultató Keleti csoportjában.

Gyöngyösi AK

Varga Attila személyében NB I-es és NB II-es rutinnal rendelkező szakvezető kapott bizalmat és felhatalmazást arra, hogy az előző évi 12. helyezés után olyan csapatot építsen, amely középtávú terv részeként majd az NB II-őt is megcélozhatja. A szakmai igazgatónak Weisz Péter klubelnök szabadkezet adott és a jelentős változások nem is maradtak el. A kilenc érkező zöme nemcsak NB III-as múlttal rendelkezik, de valóban erősítésnek számít, miközben három U19-es korú labdarúgó jött a saját utánpótlásból. A felkészülési mérkőzéseken több sikerélményben volt részük a mátraaljaiaknak, mint kudarcban, de egy-két posztra kérdőjel még akad, ami vasárnapig nyilván eltűnik. A szakmán túl megjelenésében és kommunkiójában is szinten lépett GYAK-nál látszik, hogy nemcsak az igény van meg a minőségi váltásra, hanem a szándékkal karöltve a tettek sem hiányoznak.



1. forduló: Tiszaújváros–Gyöngyösi AK, vasárnap, 17.00.

FC Hatvan

Török László megyei I-es bajnokot vett át tavasz szezon hajrában, a nyáron pedig már NB III-as újonchoz kereshetett új játékosokat, akik az egyébként lényeges játékerőt képviselő keretet tovább acélozhatják. Az eddig bejelentett hat érkező közül kettő kapus, kettő középpályás, míg védőből és támadóból egy-egy új akad. Az edzőmeccseken a sérülések miatti hiányzások és a próbán szereplők alapvetően befolyásolták az eredményességet. Ez azonban nem lényegi kérdést, ha a bajnokságban majd jól teljesít a gárda. Ehhez derűlátást adhat, hogy stabil vázzal rendelkező társaság alkotja a Zagyva-parti társulat, amelynél minden adott, az NB III-as tagságát megőrzéséhez.



1. forduló: ESMTK–FC Hatvan, vasárnap, 17.00.

Eger SE

Földindulással ért fel Klink Zoltán szerepvállalása. A Vitányi Lászlót vezetőedzőként váltott szakember segítőjével, Szakál Csabával teljesen más úton indította el az ESE-t. Az egy csapatra való távozó helyére érkezettek helyére olyanok kerültek, akikkel szemben kinyilvánítottan az első hely megszerzése az elvárás. Az új alapokra helyezett gárda futballistáinak nemcsak a korábbiaktól eltérő edzésmunka és szakmai elképzelés kínál kihívást, hanem az összeszokás és a taktikai elsajátítása is. A felkészülési mérkőzéseken mutatott játék alapján messzemenő következtetés nem vonható el a várható teljesítményről, de a Szegedtől kapott 12 gól nagyon nem mutatott jól főpróbaként…

1. forduló: Ceglédi VSE–Eger SE, vasárnap, 17.00.